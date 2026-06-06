Óscar Puente respalda a Pedro Sánchez y critica al PP y a Feijóo

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha reafirmado su apoyo a Pedro Sánchez y ha criticado al PP y a Feijóo por su falta de propuestas y su corrupción.

Óscar Puente , ministro de Transportes, ha reafirmado su apoyo a Pedro Sánchez durante un acto en Reinosa, Cantabria, respaldando las declaraciones del presidente sobre el caso de Leire Díez.

Puente asegura que, en un hipotético cónclave socialista, Sánchez sería el único candidato viable, destacando su liderazgo como el mayor activo del PSOE. Criticó al PP por su pasado y corrupción, mencionando figuras como Rajoy y Aznar, y atacó a Feijóo por su falta de propuestas sólidas.

Además, defendió la inmigración como una 'bendición' para España, subrayando su importancia en el crecimiento del país y la necesidad de regularizar a los inmigrantes. El ministro destacó que la derecha no sabe cómo acabar con el liderazgo de Sánchez, y que es un activo valioso para el PSOE.

También criticó al PP por su sede en Génova, que según él es un símbolo de corrupción, y atacó a Feijóo por su falta de propuestas y su incapacidad para ser presidente del Gobierno. Además, defendió la inmigración como una 'bendición' para España, y subrayó la importancia de regularizar a los inmigrantes. También hizo un llamado a la crítica al poder judicial, y destacó la importancia de la obra pública en la que trabajan personas de diferentes países.

Finalmente, criticó a los partidos que se oponen a la inmigración y a la regularización de los inmigrantes, y destacó la importancia de la convivencia y la unidad en España





sextaNoticias / 🏆 21. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Óscar Puente Pedro Sánchez PP Feijóo Inmigración Regularización Corrupción Liderazgo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pedro Sánchez niega conocer las andanzas de Leire DíezEl presidente del Gobierno ha negado conocer lo que estaba haciendo la exmilitante socialista Leire Díez, quien podría estar involucrada en una trama para desestabilizar las causas judiciales que afectan al entorno del presidente.

Read more »

Pedro Sánchez descarta un superdomingo electoral en 2027"No va a haber un superdomingo electoral", ha señalado Sánchez en una atención a medios a su llegada a la Cumbre UE-Balcanes Occidentales, que se celebra este viernes...

Read more »

Pedro J. Ramírez: 'Están intentando que el asunto no llegue a Pedro Sánchez, pero le va a llegar antes o después'Pedro J. Ramírez analiza en Espejo Público las últimas revelaciones sobre Leire Díez y sostiene que la figura de Cristina Narbona complica la estrategia de distanciamiento del PSOE.

Read more »

El 'Cuaderno 2025' de Leire incluye otras tres menciones precisas a "PS": la "reunión con PS" fue con SánchezLa agenda incautada a la exmilitante socialista Leire Díez, conocida como 'Cuaderno 2025', contiene múltiples referencias a las siglas "P.S." que, según investigaciones, apuntan al presidente del Gobierno Pedro Sánchez. El texto desgrana anotaciones que vinculan a Sánchez con reuniones, decisiones editoriales y estrategias, así como con la presunta trama para desactivar causas judiciales. A pesar de ello, el Gobierno niega que Sánchez tuviera conocimiento de dichas maniobras. El cuaderno también menciona a otros cargos, como el teniente coronel Antonio Balas, calificado como "peligroso".

Read more »