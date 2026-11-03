Óscar Puente renuncia por dignidad política tras accidentes ferroviarios

El exministro Óscar Puente dimite por dignidad política tras dos graves accidentes de trenes en España. Este movimiento deja al presidente Sánchez sin su principal escudo ante las críticas del PSOE y la derecha.

Óscar Puente, el ya exministro de Transportes, ha anunciado su dimisión inmediata ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras dos graves accidentes ferroviarios que dejaron un balance de 115 fallecidos. Esta decisión, motivada por lo que él define como una cuestión de dignidad política, ha sorprendido tanto en La Moncloa como en Ferraz, donde horas antes se rechazaba su salida.

La dimisión por empatía con las víctimas

Óscar Puente ha explicado que su paso al lado responde a una necesidad de empatía con las familias de las víctimas de la tragedia de Urda, donde fallecieron 69 personas, ocurrida solo nueve meses después del accidente de Adamuz que cobró 46 vidas. Desde el miércoles por la mañana, el exministro había puesto su cargo a disposición de Sánchez, aunque la conversación y el cierre de filas del presidente le hicieron permanecer en su puesto inicialmente para articular ayudas y recuperar la confianza en la alta velocidad.

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Posiciones y división dentro del gobierno

La derecha ha calificado la dimisión de Óscar Puente como insuficiente, mientras que los socios del Gobierno agradecen la decisión. Dentro del PSOE y el ejecutivo, existía una división clara sobre su continuidad; algunos altos cargos consideraban que la responsabilidad política, técnica y de falta de recursos recaía siempre en el ministro, lo que hacía inevitable su salida. El respaldo de Pedro Sánchez a Óscar Puente le había concedido un escudo protector contra las críticas, pero su partida deja al jefe del Ejecutivo sin ese parapeto ante la presión.

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Impacto político y consecuencias inmediatas

La renuncia de Óscar Puente representa una pérdida estratégica para Pedro Sánchez, quien se queda huérfano de uno de sus políticos más leales y con más tirón entre la militancia socialista. Además, el exministro renunciaba también a ser cabeza de lista por Valladolid para las próximas elecciones. Con solo 26 días para los comicios, la salida de uno de los pilares del Gobierno complica el tablero político y podría dirigir las exigencias de responsabilidad directamente hacia La Moncloa.