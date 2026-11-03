Óscar Puente renuncia como ministro y abandona las listas del 29N por el accidente de Urda

El ministro de Transportes, Óscar Puente, dimitió por el accidente de Urda y abandonará las listas electorales del 29 de noviembre para preservar la dignidad política tras dos tragedias ferroviarias.

Óscar Puente, el actual ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de España, ha anunciado oficialmente su dimisión inmediata del cargo gubernamental y su retirada definitiva de las listas electorales para las elecciones generales del 29 de noviembre. Esta decisión histórica se dio a conocer durante una comparecencia extraordinaria ante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, celebrada el 3 de noviembre de 2026 en la sede constitucional de Madrid.

Dimisión Tras El Accidente De Urda

La renuncia de Óscar Puente responde directamente a la tragedia ocurrida en la localidad de Urda, un suceso que ha marcado el final de su trayectoria al frente del ministerio. El político justificó su paso a la retirada basándose en un principio de responsabilidad política y empatía con las víctimas, argumentando que un ministro de Transportes no puede mantener su cargo tras dos accidentes de gran gravedad en menos de un año, independientemente de si existe una responsabilidad directa o no en los hechos. Esta decisión de dignidad política busca responder a la demanda social de coherencia y honestidad ante la catástrofe.

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Cronología De La Decisión Y Prioridades

Según reveló el propio Óscar Puente durante su intervención, la decisión sobre su futuro se tomó en los primeros minutos de conocer la noticia de la tragedia, mientras se dirigía al centro 24 horas de Adif. Inmediatamente después de tomar esta determinación, informó a su familia y procedió a priorizar las acciones más urgentes: realizar las primeras pesquisas para entender las causas del incidente, adoptar medidas para resarcir a las víctimas y mejorar la seguridad del sistema ferroviario a corto plazo. Considera que haber cumplido con estas tareas urgentes era el paso previo necesario para hacer pública su renuncia en la sede de la soberanía nacional.

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Respuesta Al Apoyo Y Crítica Política

El expresidente del gobierno de Castilla y León también aprovechó su discurso para desmontar narrativas políticas opuestas, afirmando que no se debe crear drama político alrededor de su salida, dado que el único drama real reside en el sufrimiento de las víctimas, sus familias y los heridos, algunos de los cuales sufren amputaciones graves. Utilizó una frase atribuida al expolítico portugués Jorge Coelho, quien dimitió en 2001 tras el derrumbe de un puente que causó 59 muertes: la culpa no puede morir soltera. Óscar Puente destacó que esta acción es buena para el país y para una democracia maderna, fuerte y próspera, refutando la idea de que se trata de un estado fallido.

Ruptura Con El Sistema Electoral Del 29N

Para despejar cualquier duda sobre su compromiso partidista, Óscar Puente confirmó que no solo renuncia a su cargo ministerial, sino que también se retira de las listas electorales del 29 de noviembre, lo que implica que no será el cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Valladolid. Esta decisión busca estar a la altura de la tradición de su organización, que cuenta con casi 150 años de historia, y de figuras que lo precedieron, como su madre y su abuelo, quienes entregaron todo por servir a una sociedad más justa e igualitaria. El político finalizó su intervención reafirmando que la verdadera salvación del pueblo proviene de un Estado justo y de buenas instituciones, no de consignas que buscan perpetuar privilegios minoritarios.