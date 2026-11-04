Óscar Puente dimite como ministro de Transportes y Movilidad Sostenible

Óscar Puente abandona el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible tras dos accidentes ferroviarios con más de 100 muertos en nueve meses, según elDiario.es.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, dejó su cargo el martes 3 de noviembre tras comparecer ante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados. La salida, según recoge elDiario.es, fue una decisión inesperada que el titular de Transportes comunicó en plena sesión parlamentaria.

El exministro afirma que se marcha con la cabeza muy alta, después de dos accidentes ferroviarios y más de 100 muertos en nueve meses. Puente asegura que su momento ha llegado y que la decisión fue tomada por voluntad propia.

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Cómo tomó Óscar Puente la decisión de dimitir

Óscar Puente tomó la decisión de dejar el Ministerio de Transportes el mismo día de la tragedia de Urda, según confiesa al medio. Ese mismo día se lo comunicó a su familia.

Según el mismo relato, a nadie más se le comunicó la decisión antes del anuncio. La mañana de este martes 3 de noviembre, Puente confesó a sus más cercanos que no estaba tranquilo.

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El ministro tenía por delante una segunda rueda de prensa en una semana y una comparecencia ante la Diputación Permanente. La dimisión llegó en ese contexto, sin que sus compañeros del Consejo de Ministros estuvieran al tanto.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, supo de la decisión unos minutos antes del anuncio. Lo hizo mediante un mensaje de WhatsApp que Óscar Puente le envió desde la Sala Constitucional del Congreso, cuando su comparecencia entraba en la recta final.

Posiciones de Óscar Puente y Pedro Sánchez

Óscar Puente sostiene que se marcha en contra de la voluntad de Pedro Sánchez, para evitar que la campaña electoral pivote en torno a su responsabilidad. Esa es la razón que el exministro da para su salida.

El medio atribuye a Pedro Sánchez un malestar con algunos socialistas, sin precisar nombres. Según elDiario.es, el presidente del Gobierno no impulsó la salida de Puente, que actuó sin contar con el visto bueno del jefe del Ejecutivo.

Puente plantea su marcha como un gesto de responsabilidad personal, con el objetivo de que el debate electoral no gire en torno a su figura. El exministro vincula esa decisión al contexto de los dos accidentes ferroviarios y a las más de 100 muertes registradas en nueve meses.

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Impacto para el Ministerio de Transportes y próximos pasos

La salida de Óscar Puente deja sin titular el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, según el relato de elDiario.es. El cambio se produce en plena campaña electoral y tras un periodo marcado por dos siniestros ferroviarios.

El balance de los dos accidentes ferroviarios y de las más de 100 muertes en nueve meses queda asociado a la etapa de Óscar Puente al frente del departamento. Para los ciudadanos, el relevo supone un cambio en la dirección de un ministerio responsable de las infraestructuras de transporte.

El próximo paso inmediato que menciona la información es la campaña electoral, en la que Puente pretende evitar que el foco recaiga en su responsabilidad. El medio no detalla el nombre de un sustituto ni la fecha efectiva del relevo en la cartera.

Esos datos quedan pendientes de confirmación oficial por parte del Gobierno. Hasta entonces, la información disponible se limita a la comparecencia de Óscar Puente ante la Diputación Permanente y a la comunicación previa a Pedro Sánchez.