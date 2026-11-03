Óscar Puente dimite como ministro de Transportes por el accidente en Urda

El ministro Óscar Puente renuncia a su cargo tras el siniestro ferroviario en Urda, Toledo. Su decisión busca la coherencia política y empatía con las víctimas del incidente.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado oficialmente su dimisión tras comparecer en el Congreso de los Diputados para informar sobre el grave accidente ferroviario ocurrido en Urda, Toledo. La renuncia se produce seis días después del siniestro que tuvo lugar el 28 de octubre, marcando un punto de inflexión en la gestión del departamento ministerial.

Dimisión por dignidad y empatía

La decisión de Óscar Puente responde a una cuestión de dignidad política, coherencia y empatía con las víctimas del accidente. El titular justificó su marcha explicando que un ministro de Transportes no puede continuar al frente del departamento con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año. Esta referencia alude directamente al siniestro de Adamuz, en Córdoba, ocurrido en enero pasado.

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Puente destacó que su renuncia pretende estar a la altura de las expectativas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Consideró que su presencia en la sede de la soberanía nacional era el lugar más adecuado para hacer pública esta medida tras cumplir con el trabajo urgente e inaplazable de realizar las primeras pesquisas para entender lo sucedido mientras se auxiliaba a las víctimas.

Críticas parlamentarias y contexto político

Durante su intervención, que se prolongó durante más de cuatro horas, el ministro recibió críticas duras de los grupos populares y de Vox. La solicitud de dimisión fue apoyada por todos los grupos parlamentarios excepto por el PSOE y Bildu. Este respaldo institucional refleja la presión política ejercida sobre el ejecutivo ante la tragedia ferroviaria.

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El contexto electoral añade complejidad a la situación, ya que Óscar Puente también renunció a participar en las elecciones generales convocadas para el 29 de noviembre. Su salida anticipada busca limpiar el panorama político del partido gobernante antes de los comicios, asumiendo la responsabilidad directa por la seguridad de la red ferroviaria española.

Defensa de la gestión y revisión del modelo

A pesar de su dimisión, Óscar Puente defendió su gestión y la inversión realizada en infraestructuras ferroviarias durante su mandato. No obstante, admitió abiertamente que no es un fanático de la liberalización del sector y sugirió la necesidad de revisar el modelo ferroviario español. Esta postura reconoce las deficiencias estructurales que podrían haber contribuido al incidente.

Sobre la dirección de Adif, el titular aseguró que no hay nadie en la cúpula directiva que no cuente con preparación sobrada y experiencia contrastada para ocupar sus puestos. Sin embargo, reconoció que las medidas de seguridad deben blindarse, incluyendo el descanso de los controladores y el reforzamiento de la plantilla operativa para prevenir futuros desastres.