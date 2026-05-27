Óscar Puente ataca al juez Peinado y al PP en un día de intensa actividad en redes

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha lanzado una serie de mensajes en redes sociales criticando duramente al juez que investiga a Begoña Gómez, al PP y a medios de comunicación, en plena crisis del PSOE por la intervención de la UCO en Ferraz.

El ministro de Transportes, Óscar Puente , ha protagonizado una intensa actividad en redes sociales , específicamente en X, donde ha lanzado una serie de mensajes cargados de crítica y confrontación política .

Sus publicaciones se enmarcan en el contexto de la crisis vivida por el PSOE tras la intervención de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede de Ferraz, y en relación a la causa judicial que sigue el juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Puente ha arremetido directamente contra el magistrado, acusándolo de forzar su comparecencia y de programar una vista de medidas cautelares en un procedimiento que, según el ministro, debería ser distinto.

Además, ha rechazado el uso del término "registro" para describir la actuación de la UCO en la sede socialista, prefiriendo calificarla como un simple requerimiento de información, en un intento por minimizar la percepción de gravedad del operativo judicial. Pero el foco de los mensajes de Puente no se ha limitado al ámbito judicial.

El ministro ha dirigido sus críticas también hacia el Partido Popular y hacia determinados medios de comunicación, a los que ha acusado de orquestar una campaña de desgaste contra el Gobierno y el PSOE. En su narrativa, los populares estarían intentando capitalizar políticamente los acontecimientos judiciales, algo que, a su juicio, no les reportará beneficio electoral.

De hecho, Puente ha hecho una predicción clara: los socialistas superarán al PP en las próximas elecciones generales, revirtiendo así la ventaja que las encuestas otorgan actualmente a los conservadores. Esta afirmación la realizó en el contexto de la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, donde el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, también participaba.

La estrategia de Puente, por tanto, parece ser la de contraatacar con determinación, utilizando sus redes sociales como un altavoz para enervar a sus adversarios y reforzar el ánimo de los suyos en medio de una tormenta política que sitúa al PSOE bajo una intensa presión. La situación del PSOE es compleja.

Más allá de las actuaciones judiciales directas contra Begoña Gómez, el partido se ve salpicado por la investigación abierta sobre la llamada "trama de las cloacas" o red de corrupción en el Ayuntamiento de Madrid, que involucra a figuras como la exasesora Leire Díez y el exconsejero Santos Cerdán. El Gobierno ha insistido repetidamente en desvincular a Pedro Sánchez de esa trama, pero la imagen del partido sufre un deterioro constante.

La entrada de la UCO en Ferraz para requisar documentación, aunque fuese en el marco de una investigación ajena al PSOE, ha supuesto un golpe de imagen formidable. En este escenario, la intervención de Óscar Puente, un ministro de peso en el gabinete y persona de confianza de Sánchez, adquiere una dimensión estratégica.

Su discurso agresivo busca romper el ciclo de malas noticias y cambiar el rumbo de la narrativa pública, pasando a la ofensiva y acusando a los demás de los males que él mismo atribuye a una "cacería" judicial y mediática. No obstante, la profundidad de la crisis y la gravedad de las acusaciones que pesan sobre el entorno presidencial hacen que el efecto de estas actuaciones en redes sea incierto.

El tiempo y el desarrollo de las causas judiciales determinarán si la estrategia de confrontación directa de Puente logra sus objetivos electorales o si, por el contrario, contribuye a encerrar aún más al PSOE en un permanente estado de defensa





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