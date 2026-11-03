Óscar Puente anuncia ayudas tras accidente ferroviario de Urda: 69 muertos

El ministro Óscar Puente presenta un régimen extraordinario de ayudas para las 69 víctimas mortales y más de 200 heridos del choque de trenes en Urda, Toledo, el 28 de octubre.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado este martes la aprobación de un Real decreto por parte del Consejo de Ministros que establece un régimen extraordinario de ayudas directas para las víctimas del trágico accidente ferroviario ocurrido el pasado miércoles 28 de octubre en Urda, Toledo. Esta medida se suma al informe que el propio ministerio entregará al Gobierno para detallar las causas del siniestro, que dejó al menos 69 muertos y más de 200 heridos en la línea de AVE Madrid-Sevilla.

El pasado miércoles 28 de octubre, el impacto entre un tren AVE y un Iryo en las cercanías de Urda provocó una de las mayores tragedias ferroviarias recientes en España. Cinco días después del suceso, todas las víctimas mortales han sido identificadas. De los 69 fallecidos, 54 son de nacionalidad española y los restantes 15 son ciudadanos extranjeros provenientes de diez nacionalidades diferentes, lo que refleja la gravedad internacional del incidente.

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Medidas gubernamentales y comparaciones

Óscar Puente ha explicado que el Gobierno central ha adoptado un nuevo paquete de medidas destinadas a apoyar a las familias afectadas. Entre estos recursos, ha destacado la creación de un régimen de ayuda directa y complementario a las ya anunciadas con anterioridad, buscando asegurar una asistencia económica rápida y eficaz para los sobrevivientes y los familiares de los difuntos. Esta comparecencia en la Diputación Permanente del Congreso respondió a solicitudes registradas por Sumar, Podemos y ERC para forzar la rendición de cuentas del titular del departamento.

La situación política se ha complicado con la llegada del líder de Vox, Santiago Abascal, quien ha exigido públicamente la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debido al nombramiento de Óscar Puente como ministro de Transportes. Abascal defendió su decisión de continuar con la precampaña electoral a pesar de la tragedia, afirmando que el luto no debe impedir la denuncia de lo que él considera una degradación de las instituciones y del sistema ferroviario español.

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Impacto en la conexión ferroviaria

El cierre de la línea férrea tras el accidente en Urda ha generado tensiones con las comunidades autónomas, especialmente con Andalucía. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha instado al Gobierno central a buscar alternativas urgentes, como frecuencias de vuelo a precio limitado, para mitigar el aislamiento que ha sufrido la región desde que se suspendió la conexión ferroviaria directa con Madrid. Esta medida ha sido criticada por sectores que defienden la priorización del transporte sobre el aéreo.

Por otro lado, la líder de Podemos, Irene Montero, ha defendido la huelga general convocada para el 11 de noviembre como un derecho fundamental, criticando la petición del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para reconsiderar la convocatoria. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, calificó de insultante la postura de Feijóo. Mientras tanto, la familia de David Reina Reguera, un joven mecánico de 22 años fallecido en el siniestro, ha mostrado su dolor al dirigirse al ministro Puente, cuestionando la sinceridad de las condolencias oficiales.

Situación de los heridos hospitalizados

En lo relativo a la salud de los supervivientes, el número de afectados por el accidente ferroviario de Urda hospitalizados en Castilla-La Mancha ha descendido a 26, tres menos que el lunes anterior. Según fuentes del Gobierno regional con datos de las 8:30 horas del martes 3 de noviembre, ocho heridos han recibido el alta en los cuatro centros hospitalarios de la región. De los ingresados, siete permanecen en unidades de cuidados intensivos, dos menos que en la jornada previa.

Los supervivientes han expresado su frustración hacia las infraestructuras públicas, afirmando que tienen derecho a confiar en la seguridad del transporte pero que se sienten engañados. En respuesta a las críticas sobre la gestión de la seguridad, el PP ha anunciado que impondrá criterios técnicos para elegir a los gestores de Adif con el objetivo de despolitizar su cúpula, prometiendo una revisión profunda de los protocolos que condujeron a este desastre.