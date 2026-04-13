Óscar Freire condenado por vejaciones a su expareja y con prohibición de acercamiento

El exciclista Óscar Freire ha sido condenado a nueve días de localización permanente y a una prohibición de acercamiento y comunicación con su expareja tras un juicio rápido por un delito leve de vejaciones injustas.

Santander (EFE).- El exciclista Óscar Freire ha sido sentenciado a nueve días de localización permanente por un delito leve de vejaciones injustas contra su expareja en un juicio rápido que se celebró este lunes y concluyó con un acuerdo. Adicionalmente, el juez del Juzgado número 5 de Instancia de Torrelavega (Cantabria) le ha impuesto la prohibición de comunicarse o acercarse a su exmujer durante seis meses.

Freire admitió los hechos y aceptó la pena propuesta por la fiscalía, a la que se sumó la acusación particular de su exmujer, según un comunicado emitido esta tarde por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. La sentencia del magistrado especializado en Violencia sobre la Mujer de Torrelavega indica que, a la salida de una misa y en presencia de otras personas, Freire se dirigió a su expareja con expresiones que "perturbaron la tranquilidad de la denunciante, atentando contra su integridad moral". La sentencia del Juzgado de Instancia de Torrelavega es ya firme, al haberse dictado con el acuerdo de todas las partes involucradas. El tricampeón mundial de ciclismo había sido arrestado en su ciudad natal, Torrelavega (Cantabria), tras la denuncia de su exmujer, quien asegura que no ha cesado de hostigarla, según fuentes cercanas a la investigación consultadas por EFE. La detención tuvo lugar el domingo, a raíz de la denuncia de la mujer con la que se encuentra en proceso de divorcio. La denunciante acudió al cuartel de la Guardia Civil de Torrelavega para denunciar que Freire persiste en perseguirla, sospecha que está colocando micrófonos, la injuria y la insulta. Después de su denuncia ante la Guardia Civil, la mujer solicitó una orden de protección, lo que condujo a la detención del tricampeón mundial de ciclismo. El ciclista, tras declarar ante la Guardia Civil, fue puesto a disposición judicial y posteriormente liberado con medidas de alejamiento. En febrero del año pasado, la expareja de Óscar Freire reportó la desaparición de su marido ante la Guardia Civil, manifestando que llevaba dos días sin conocer su paradero y que su documentación se encontraba en su domicilio. El mismo día en que se hizo pública la denuncia de la desaparición de Freire, fuentes familiares del deportista aclararon a EFE que la situación se debía a un malentendido y que el ciclista se encontraba en perfecto estado. Óscar Freire es reconocido como uno de los ciclistas más exitosos de la historia, tras conquistar el maillot arcoíris de campeón del mundo en 1999, 2001 y 2004, además de ser tres veces ganador de la Milán San Remo (2004, 2007 y 2010). Después de formar parte de algunos de los equipos profesionales más destacados de su época (Mapei-Quick Step, Tabobank y Katusha), se retiró en 2012, tras una caída en el Tour de Francia que le impidió participar en los Juegos Olímpicos de Londres de ese mismo año. Volvió a competir con el objetivo de lograr nuevamente el campeonato del mundo, pero obtuvo el décimo lugar





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