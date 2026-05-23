Scandalous Rescue Attempts in Spanish Aerospace Company Spark Debate on Corruption and Political Influence

The Spanish aerospace company Plus Ultra underwent a controversial rescue attempt in December 2019, highlighting concerns about corruption and political influence. The company, which had fallen into significant financial difficulties, was eventually rescued by the government, sparking controversy and debate about the role of politics in rescue efforts.

Era desde el principio tan escandaloso que hacía sospechar que detrás había intereses oculados. Simplemente no reunía los requisitos para merecerse. Cuando 'estratégica' en el nicho de mercado que ocupaba, su credibilidad quedó a la altura de quien entra en un bar con una cabra diciendo que se trata de un pastor alemán con pedigrí.

No era la primera vez que el Gobierno se mofaba de la regla. Ya lo había hecho cuando aprobó la amnistía para los responsables del procés, después de haber dicho que no cabía en la Constitución. Luego un Constitucional que convierte la sal en oro le dio una mano de barniz y arreglado





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Corruption Political Influence Rescue Attempts Plus Ultra Aerospace Company Government Intervention

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