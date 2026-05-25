Scandal of Abuses in French Schools: Monitors Investigated for Violence, Sexual Acts

The news text discusses a scandal in France involving allegations of abuse by school monitors against children. The investigation involves over 100 complaints of physical and sexual violence against children as young as three years old. The text highlights the challenges in the selection and verification of school monitors, leading to the continuation of abuse.

Asociaciones de padres y madres llevaban años luchando para que se tomaran en serio las denuncias y señalan que las deficiencias en el proceso de selección y en la verificación de los monitores escolares permitieron que los abusos continuaran.

Francia se enfrenta a un escándalo de abusos a menores en el que se está investigando a ‘monitores’ de decenas de escuelas infantiles y primarias públicas por actos de violencia, agresiones sexuales y violaciones. La Policía de París está investigando más de 100 denuncias de malos tratos, violencia física y violaciones de niños de tan solo tres años por parte de monitores escolares durante las pausas para comer, la hora de la siesta y las actividades extraescolares.

Los abogados indican que las investigaciones incluyen supuestas violaciones de niños de tan solo tres y cuatro años. Asociaciones de padres y madres dicen que llevaban años luchando para que se tomaran en serio las denuncias. Señalan que las deficiencias en el proceso de selección y en la verificación de los monitores escolares permitieron que los abusos continuaran.

El escándalo de grandes proporciones, afirma Florian Lastelle, abogado de tres familias parisinas que han presentado denuncias ante la policía por los supuestos abusos sufridos por sus hijos. El sistema educativo público es motivo de orgullo en este país, pero, lamentablemente, en la Francia actual no se puede afirmar que el servicio público garantice la seguridad de los niños.

Los monitores escolares son adultos que se encargan de los niños durante el almuerzo, los recreos, la siesta y las actividades extraescolares, y a veces pasan más tiempo con los niños que los profesores. No son empleados directamente por las escuelas ni por el Ministerio de Educación, sino que son contratados por el Ayuntamiento o las autoridades locales, a menudo sin formación ni títulos profesionales y, cada vez más, con contratos temporales, y muchos de ellos cobran por horas.

La educación infantil es obligatoria en Francia a partir de los tres años, y los monitores escolares son una presencia diaria clave para los niños de entre tres y 11 años. Un escándalo de proporciones, dice Louis Cailliez, abogado que representa a dos familias de París, que presentó denuncias ante la policía en febrero por las presuntas violaciones de sus hijos en escuelas infantiles en 2025.

En uno de los casos, una niña de tres años fue supuestamente violada por un monitor escolar en una guardería del oeste de París. En otro caso, un niño de tres años fue supuestamente violado por el mismo monitor, que había sido trasladado a otra guardería tras las denuncias de que había ejercido violencia física contra los niños. El sector de los monitores escolares en Francia es un ‘desastre’ y ‘una catástrofe nacional’, dice Cailliez.

El nuevo alcalde socialista de París, Emmanuel Grégoire, ha puesto en marcha un plan de 20 millones de euros para hacer frente a lo que él mismo ha calificado de ‘grave disfunción’ en el sistema de monitores escolares de la ciudad. Si hubo un error colectivo, fue tratar estos incidentes como casos aislados cuando, en realidad, apuntan a un riesgo sistémico y, tal vez, incluso a un silencio sistémico, declaró Grégoire a Le Monde el mes pasado





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