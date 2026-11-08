Savater critica la crisis democrática y apoya a la derecha en las elecciones

El filósofo Fernando Savater analiza la polarización bajo Pedro Sánchez, condena el nacionalismo y defiende la victoria de la derecha para restaurar la normalidad institucional.

El reconocido filósofo y escritor Fernando Savater, figura central de la democracia española durante las últimas cuatro décadas, ha emitido un tajante juicio sobre la actual coyuntura política del país. En su análisis, Savater sostiene que la pregunta fundamental no reside en su propia evolución ideológica hacia posiciones de derechas, sino en el momento exacto en que el Partido Socialista Obrero Español bajo la dirección de Pedro Sánchez se aproximó a esos mismos postules. Esta postura refleja su decepción ante lo que considera una ruptura sistemática de las normas democráticas establecidas.

Analiza la crisis institucional actual

Fernando Savater describe la situación vivida durante los últimos ocho años como un período anómalo y profundamente dañino para la salud del Estado. El intelectual señala que el gobierno de Pedro Sánchez ha ido pisoteando las propias reglas que se había impuesto, generando un enfrentamiento directo con instituciones clave como el poder judicial y polarizando a la ciudadanía de manera artificial. Para Savater, eventos traumáticos como los accidentes ferroviarios recientes o la invasión de Ceuta no deben normalizarse como simples fallos humanos o crisis migratorias, sino que representan rupturas graves que comprometen el tejido social.

Also read Pedro Sánchez presenta su candidatura como muro de contención ante la ultraderecha

El filósofo utiliza una metáfora contundente para ilustrar la gravedad del momento: no se trata únicamente de estar en un charco, sino de haber caído en un pozo profundo. Critica especialmente la idea de que la sociedad se polarice naturalmente, argumentando que esta división es el resultado directo de un discurso gubernamental que se enorgullece de enfrentarse a una gran parte de la población. Savater afirma que gobernar contra el pueblo es una barbaridad que rompe el rodaje normal de las instituciones y necesita ser corregida urgentemente mediante procesos electorales.

Posición sobre la victoria de la derecha

Aunque Savater muestra escepticismo sobre la capacidad de las elecciones para resolver automáticamente todos los problemas estructurales, deja clara su preferencia política para el proceso actual. El veterano pensador declara explícitamente que se alegrará si gana la derecha en los próximos comicios. Esta afirmación se enmarca en su visión de que la izquierda, tal como está dirigida actualmente, ha perdido el rumbo y ha generado una situación de conflicto innecesaria. Su apoyo a la derecha no implica una adhesión ciegă a todas sus propuestas, sino un rechazo a la inestabilidad actual.

Advertisement

Savater matiza que no comparte el optimismo de otros observadores sobre la rapidez de la solución, pero considera que el paso hacia unas elecciones necesarias es positivo y que, desde luego, la situación no puede empeorar. Su posición busca un retorno a la normalidad institucional, alejada de la confrontación constante que, a su juicio, caracteriza a la administración liderada por Pedro Sánchez. Para el intelectual, la estabilidad y el respeto a las normas prevalecen sobre la ideología de partido en estos momentos críticos.

Condena el nacionalismo y el terrorismo

En aspectos más profundos de su filosofía política, Savater mantiene una postura ferozmente laica y antinacionalista, aunque reconoce que la derecha emergente, encabezada por Vox, no encaja completamente en su retrado tradicional. Considera que el nacionalismo, lejos de ser una solución mágica, ha sido el foco de problemas graves durante toda la democracia, especialmente en Cataluña y el País Vasco. Para Savater, la Constitución ya garantiza el laicismo, pero el nacionalismo sigue siendo una fuerza disruptiva que impide la convivencia fluida y plural.

El filósofo compara la situación con Vox desde la perspectiva de quien vivió el terrorismo extremo de ETA. Afirma que nunca igualará ningún movimiento político con la violencia activa mantenida durante años, ya que el terrorismo debe ser extirpado radicalmente y no objeto de componendas. Critica la idea de apaciguar a las fieras con medidas blandas, argumentando que esa estrategia no funciona. Defiende que hay que acabar con el terrorismo y sus resabios sin negociaciones ambiguas que pongan en riesgo la libertad democrática.

Reflexiones personales y contexto histórico

Afronta la vejez con socarronería, aunque reconoce los achaques físicos como la mala visión y las dificultades para desplazarse. En su entrevista, Savater también tocó temas personales, comentando con dolor la soledad de Juan Carlos I en Abu Dhabi, a quien visitó, describiendo su vivienda como anodina y lamentando la pena que causa su situación. Estos detalles humanos añaden profundidad a su figura pública, mostrando una faceta más íntima detrás de su rol de polemista.

Advertisement

Su análisis del País Vasco concluye con una advertencia sobre la legitimidad de Bildu, a quien califica de terrorismo matizado que busca ventajas sin la violencia extrema pero manteniendo un clima cercano a la misma. Savater asegura que en el País Vasco no existe una situación de normalidad plena, y que la convivencia sigue estando comprometida por estas dinámicas. Su legado intelectual y su voz crítica continúan siendo referentes para entender las heridas no cerradas de la transición española.