Saray Cerro revela su lucha contra la depresión en Todo es mentira tras el testimonio de Oriol Mitjà

La humorista Saray Cerro se emociona y comparte su experiencia personal con la depresión en el programa Todo es mentira, tras escuchar al médico Oriol Mitjà hablar sobre su libro y la enfermedad.

El programa Todo es mentira de Cuatro dedicó una parte significativa de su emisión del jueves 16 de abril a abordar la compleja realidad de vivir con depresión , contando con la valiosa participación del médico e investigador Oriol Mitjà . Su testimonio, cargado de autenticidad, conmovió profundamente a Saray Cerro , humorista del espacio televisivo, quien decidió compartir por primera vez ante las cámaras sus propias experiencias con esta enfermedad.

Durante la conversación, Risto Mejide cedió la palabra a Mitjà para hablar sobre su libro, titulado Donde nace la luz, una obra que se adentra en las profundidades de la salud mental. Mitjà compartió que convive con la depresión desde hace 17 años, describiendo el libro como un reflejo de su vivencia personal, pero que también aborda aspectos universales como la ansiedad, las preocupaciones y, de manera crucial, la profunda incomprensión que rodea a la depresión.

El colaborador, de origen catalán, explicó con detalle que la depresión va mucho más allá de una simple tristeza, afectando la totalidad del organismo y la cognición, generando una visión pesimista del futuro que puede hacer creer que la salida es imposible. Asimismo, resaltó la dificultad que enfrentan quienes acompañan a personas con depresión, quienes a menudo no encuentran en su propia experiencia las herramientas para comprender y apoyar adecuadamente esta condición, ya que la enfermedad altera la percepción de la realidad.

El presentador, Risto Mejide, interrumpió brevemente el relato de Mitjà para preguntar a Saray Cerro si se encontraba bien, puesto que ella había comenzado a llorar al escuchar las palabras de Mitjà, sintiéndose identificada con sus vivencias.

Visiblemente emocionada, Saray Cerro ofreció sus disculpas, explicando que el tema le afecta de manera muy personal y agradeciendo la iniciativa de visibilizar la depresión. Compartió que ella misma padece depresión y que cuenta con familiares cercanos que han pasado o continúan lidiando con esta enfermedad. Confesó que, a pesar de su papel en el programa, donde a menudo se muestra sonriente y haciendo chistes, hay días en los que la lucha por encontrar esa chispa de luz se vuelve extremadamente difícil.

La humorista, a pesar de su evidente congoja, se disculpó nuevamente por su reacción, recibiendo a cambio el agradecimiento de Risto Mejide por su valentía y generosidad al compartir algo tan íntimo. El presentador destacó la importancia de estas intervenciones, comparando el impacto positivo de Mitjà en televisión con el que Saray estaba logrando al abrirse.

Saray admitió que, aunque se ha avanzado mucho en la concienciación sobre salud mental y ahora se visibiliza más, sigue siendo un tema delicado y poco cómodo de tratar. Expresó su deseo de que su testimonio sirva de ayuda, reconociendo que le cuesta expresarse con claridad en ese momento. Finalmente, envió un mensaje de apoyo a quienes estén pasando por situaciones similares o tengan seres queridos afectados por la depresión, recordándoles que no están solos y que se trata de un proceso, sin que haya nada intrínsecamente malo en ellos.

Con estas palabras, la colaboradora de Cuatro cerró su emotiva intervención, dejando patente la importancia de la empatía y la comprensión en la lucha contra la depresión.





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