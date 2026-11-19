El resurgimiento del sarampión en México y América impulsa campañas de vacunación. Con 14 casos activos y un aumento global del 360%, autoridades sanan reafirman la prevención como clave.

El sarampión ha regresado con fuerza a la región, marcando un cambio drástico en el panorama de salud pública tras décadas de control. México, Estados Unidos y Bolivia han perdido recientemente su certificación de países libres de la enfermedad debido a la circulación continua del virus durante los últimos 12 meses. Esta pérdida de estatus sanitaria pone en evidencia la vulnerabilidad de las poblaciones ante patógenos de alta transmisibilidad.

Entrada Viral y Casos Activos en México

Rafael Ricardo Valdez Vázquez, subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional de la Secretaría de Salud federal, confirmó que el virus ingresó al país a través de Chihuahua. Este ingreso se produjo mediante casos importados desde Texas y Arizona a inicios de 2025, estableciendo un punto de entrada crítico en la frontera norte.

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Desde ese momento, la situación epidemiológica ha escalado rápidamente en territorio mexicano. La mitad del país ha reportado casos en las últimas cinco semanas, evidenciando una propagación significativa. Al 17 de noviembre de 2026, las autoridades registraron 14 casos activos de sarampión a nivel nacional, distribuidos con 12 casos en Chiapas y dos en Quintana Roo.

México y Guatemala Lideran Aumento Exponencial

Los datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) revelan una crisis sanitaria en expansión en las Américas. Con corte al 16 de noviembre de 2026, el continente ha registrado 58.795 casos confirmados. Este número representa un aumento superior al 360% en comparación con las 12.740 casos confirmados que la región sumaba en la misma fecha de 2025.

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México y Guatemala lideran las estadísticas de contagio con crecimientos exponenciales. México pasó de 5.241 casos en noviembre de 2025 a 14.087 casos confirmados, lo que implica un aumento del 169% en ese lapso. Por su parte, Guatemala registró un salto sin precedentes, pasando de un solo caso en noviembre de 2025 a 34.860 casos confirmados actualmente.

Dinámica de Transmisión y Riesgo de Mortalidad

El Dr. Baruch Díaz Ramírez, jefe de la Clínica del Viajero de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), describió al sarampión como el virus más contagioso de la historia humana. Según sus cálculos epidemiológicos, por cada caso confirmado se espera que se contagien 16 personas más si hay individuos susceptibles en el entorno, lo que permite una diseminación extremadamente rápida.

La gravedad de la situación se refleja también en las consecuencias letales. Al corte del 16 de noviembre, el continente americano ha registrado 84 fallecimientos por sarampión. El virus puede provocar hasta la muerte debido a las múltiples complicaciones graves que desencadena en las personas infectadas, reforzando la urgencia de la intervención sanitaria.

Estrategia de Contención y Vacunación Masiva

La estrategia fundamental para revertir el estatus de pérdida de libertad de sarampión sigue siendo la vacunación masiva. En respuesta al aumento de casos, la Secretaría de Salud lanzó campañas de inmunización, como la realizada en el Bosque de Chapultepec el 8 de febrero de 2026, donde se aplicaron dosis a la población.

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Valdez Vázquez resaltó que, aunque la enfermedad es altamente contagiosa, cuenta con una herramienta preventiva eficaz: la vacuna. Estados Unidos también ha experimentado un incremento del 211% en casos, pasando de 1.740 a 5.412, mientras que Canadá ha logrado una reducción del 78,5%, cayendo de 5.240 a 1.128 casos. La cooperación regional y la inmunización son las vías para recuperar la certificación sanitaria.