Sara Cohen revela su verdadera identidad: La autora de 'La asistenta' se revela tras años de anonimato

Tras años de misterio, Sara Cohen, autora del bestseller 'La asistenta', revela su verdadera identidad, confirmando que ella es la única mente detrás de las novelas firmadas como Freida McFadden. La autora explica su decisión y comparte detalles sobre su experiencia con la fama y su deseo de proteger su privacidad.

La autora del éxito editorial 'La asistenta', que firmaba bajo el pseudónimo de Freida McFadden, ha revelado su verdadera identidad: Sara Cohen . Tras años de misterio y especulaciones sobre su identidad, Cohen decidió finalmente hacer pública su nombre, cansada de las constantes discusiones sobre si era una persona real o, incluso, un grupo de autores.

En una entrevista exclusiva con USA Today, Cohen expresó su hartazgo ante esta situación: 'Me encuentro en un momento de mi carrera en el que estoy harta de que esto sea un secreto. Estoy harta de que la gente discuta si soy una persona real o si en realidad soy tres hombres. Soy una persona real, tengo una identidad real y no tengo nada que ocultar'.\Desde 2013, Cohen, quien también ejerce como sanitaria, ha publicado bajo el pseudónimo de Freida McFadden con el objetivo de proteger su privacidad profesional y evitar que su creciente fama literaria interfiriera con su trabajo. La ansiedad social que padece también fue un factor importante para mantener el anonimato, según explica su editorial en España, Suma de Letras. Cohen, incluso en eventos públicos, llegó a usar pelucas y gafas para pasar desapercibida, aunque algunos colegas médicos reconocieron su identidad y respetaron su secreto. Esta estrategia le permitió mantener una separación entre su vida profesional como sanitaria y su éxito literario. La publicación bajo un nombre falso le permitía preservar la confidencialidad en su ámbito laboral y, a la vez, lidiar con la gran atención mediática que la fama de 'La asistenta' generó.\A pesar de la revelación de su nombre real, Sara Cohen continuará publicando sus novelas bajo el nombre de Freida McFadden, preservando así la marca literaria que ha construido. El 21 de abril, los lectores podrán disfrutar de un nuevo thriller de la autora, demostrando que la revelación de su identidad no afectará a su producción creativa ni a su relación con su público. La estrategia de mantener el pseudónimo le ha permitido a Cohen concentrarse en la creación literaria sin verse abrumada por la fama y las especulaciones sobre su identidad. La decisión de revelar su nombre real marca un nuevo capítulo en su carrera, un paso hacia la transparencia que, sin embargo, no compromete la identidad con la que sus lectores la han conocido y apreciado. La publicación de nuevas obras bajo su pseudónimo consolida la marca Freida McFadden y asegura la continuidad del éxito editorial que ha alcanzado





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