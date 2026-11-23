Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño reafirman su compromiso con la firma de paz de 2016. Denuncian la desinformación sobre la violencia actual en Colombia y sus consecuencias.

Los expresidentes colombianos Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, reafirmaron su firme respaldo al Acuerdo de Paz firmado el 24 de noviembre de 2016. Ambos líderes se reunieron recientemente en Bogotá para contrarrestar las críticas del actual gobierno, argumentando que la inseguridad actual no es consecuencia del tratado, sino de su falta de aplicación efectiva.

Defensa del legado histórico de la firma

Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño subrayaron que el compromiso con el Acuerdo de Paz se mantiene intacto diez años después de su ratificación. Timochenko declaró a BBC Mundo que defenderán el pacto hasta el último día, tal como lo acordaron inicialmente. Santos añadió que la paz firmada compromete a todo el país y cuestiona a los escépticos sobre la situación actual si el conflicto hubiera continuado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

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La entrevista tuvo lugar en un sótano de la capital, donde ambos líderes recordaron la histórica reunión en el Teatro Colón. Este evento marcó el fin de un conflicto armado que azotó a Colombia durante cinco décadas. Santos y Londoño han mantenido una postura inquebrantable de apoyo al tratado, incluso durante gobiernos que intentaron reformar sus aspectos o cuestionar su validez.

Críticas a la gestión de Abelardo de la Espriella

El presidente Abelardo de la Espriella ha cuestionado duramente el acuerdo y la vía negociada para resolver el conflicto. Santos calificó de cínica y errónea la tesis de que la violencia actual es producto del tratado. La realidad, según el expresidente, es exactamente lo contrario, atribuyendo la inseguridad a la falta de implementación de las disposiciones pactadas.

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Abelardo de la Espriella llegó al poder en agosto de 2026 y encabeza una nueva derecha con un tono confrontativo. Ha afirmado que el acuerdo estableció una falsa paz y cuestiona la reparación a las víctimas. Esta postura se suma a las críticas durante el gobierno de Iván Duque y el de Gustavo Petro, creando un clima de polarización alrededor del proceso de paz.

Santos y Londoño señalan que la violencia actual tiene una naturaleza distinta a la del conflicto armado de carácter político. Las estadísticas indican que, tras una merma de violencia inmediata posterior a la firma, la seguridad ha deteriorado en los últimos años. Sin embargo, el conflicto armado concluyó hace una década, según la perspectiva de los exlíderes.

Impacto real y estado actual de la implementación

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reporta que el 37% de las disposiciones del acuerdo se ha llevado a cabo por completo. Asimismo, ya se inició la implementación del 40% restante, que aún no ha concluido su ejecución. Estos datos buscan desmentir la narrativa de que el acuerdo no ha generado ningún cambio positivo en la seguridad ciudadana.

Timochenko recordó la emoción de ver a cerca de 14.000 combatientes descender de las montañas con sus armas y pertenencias. Para él, esos momentos de felicidad reflejada fueron la prueba tangible del fin de una guerra devastadora. Santos, por su parte, destac la generosidad de las víctimas que perdonaron para evitar que otros sufrieran lo mismo.