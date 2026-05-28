Santos Cerdán y Leire Díez niegan vínculos laborales, pero el juez sospecha de una estructura criminal

El juez Santiago Pedraz cree que Santos Cerdán y Leire Díez formaban parte de una estructura criminal que se sirvió de los medios y del dinero del PSOE.

El exsecretario de Organización del PSOE , Santos Cerdán , y Leire Díez niegan vínculos laborales entre ellos, aunque el juez Santiago Pedraz sospecha que ambos integraban una estructura criminal que utilizaba recursos del PSOE .

El juez cree que Cerdán facilitó el uso de la estructura del partido para actividades ilícitas, incluyendo el pago de 4.000 euros mensuales a Díez y la creación de facturas falsas para encubrir sobornos a funcionarios. La gerente del PSOE, Ana María Fuentes, habría autorizado pagos a abogados por servicios inexistentes. El juez también detectó pagos a medios para difundir información favorable a la trama.

Santos Cerdán negó que Leire Díez trabajase para él, asegurando que era una militante del partido. Sin embargo, el juez cree que ambos formaban parte de una estructura criminal que se sirvió de los medios y del dinero del PSOE. Según el magistrado, el exsecretario de Organización ordenó que Leire Díez cobrara 4.000 euros al mes de fondos del partido, y más adelante para camuflar dinero con el que intentaban sobornar a funcionarios.

La actual gerente del partido, Ana María Fuentes, autorizaba el pago de facturas con dinero de la formación para servicios inexistentes de los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver, y el ex alto cargo del PSOE andaluz, Gaspar Zarrías. Por su parte, Pedro Sánchez sigue defendiendo a la gerente del partido, señalando que es una mujer 'que ha llevado las cuentas del PSOE de manera escrupulosa'. Al menos 125.000 euros ingresó Jacobo Teijelo, y más de 27.200 Ismael Oliver.

Así preguntaba este último a Leire Díez en concepto de qué tenía que emitir la factura.

'Tengo una duda que hemos de resolver antes de las transferencias, que es qué concepto pongo en una y en otra', le escribía





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