Santos Cerdán pagó a Leire Díez 4.000 euros al mes por coordinar la trama para socavar las causas judiciales del PSOE

El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, acordó pagar a Leire Díez 4.000 euros al mes por coordinar la trama para socavar las causas judiciales del partido.

El exsecretario de Organización del PSOE , Santos Cerdán , acordó pagar a Leire Díez 4.000 euros al mes por coordinar la trama para socavar las causas judiciales del partido.

El juez ubica el nacimiento de la trama en el periodo de reflexión que se dio Sánchez tras la imputación de su mujer. El magistrado sitúa el nacimiento de la red en el período de reflexión que Sánchez se dio tras la imputación de su mujer, Begoña Gómez, en abril de 2024.

Para lograr dicho objetivo, Cerdán dejó en manos de Díez la coordinación y ejecución de una serie de actuaciones, entre ellas, el supuesto pago a funcionarios para la obtención de información comprometida de jueces, fiscales y miembros de las Fuerzas de Seguridad. El plan habría incluido el ofrecimiento a funcionarios de la guardia civil, investigados y fiscales de remuneraciones o favores a cambio de información o actos contrarios al ejercicio de sus cargos.

El juez añade que la acción de la red también se dirigió contra la UCO y la Fiscalía Anticorrupción. Para la consecución de los objetivos marcados, Díez habría contado con el impulso y el soporte intelectual y/o financiero de las personas a las que ha imputado Pedraz, entre las que figuran, Cerdán, Gaspar Zarrías, histórico del PSOE andaluz, el abogado Ismael Oliver, el capitán de la guardia civil Juan Sánchez Yepes, y el empresario Javier Pérez Dolset.

El magistrado también ha imputado a la actual gerente del PSOE, Ana Fuentes. Pedraz describe además el entramado empresarial del que presuntamente se sirvió Cerdán para ocultar los pagos a Díez. Aquí habrían jugado un papel clave Zarrías, Oliver y Teijelo, que prestaron sus empresas para camuflar el origen del dinero. Fuentes, según explica el magistrado, estaría al tanto del sistema ya que era la persona encargada de elaborar las fracturas mendaces que permitían las transferencias de fondos





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