Santos Cerdán niega cualquier chantaje en el caso Leire y exige una investigación justa

El empresario Santos Cerdán rechaza las acusaciones del caso Leire, asegura que no hubo chantaje y llama a una investigación transparente mientras la justicia avanza.

Santos Cerdán ha decidido romper el silencio y aclarar su posición tras la imputación que se le ha hecho en el llamado 'caso Leire'. En una entrevista concedida a varios medios, el empresario aseguró que nunca existió ningún tipo de chantaje, coacción o presión externa para influir en su comportamiento, y negó rotundamente cualquier irregularidad en los procesos que se le atribuyen.

Cerdán subrayó que las acusaciones son infundadas y que, en lugar de buscar una solución a través del diálogo y la justicia, se ha optado por una campaña mediática destinada a desprestigiar su imagen y la de las empresas con las que está vinculado. Según sus palabras, la investigación ha sido utilizada como un arma política, y él está dispuesto a colaborar plenamente con las autoridades para demostrar su inocencia





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