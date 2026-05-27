Santos Cerdán actuaba como líder y habría puesto a disposición la estructura del PSOE

El juez Santiago Pedraz considera que el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán era el presunto líder de la trama coordinada por Leire Díez. Según el auto del magistrado, Cerdán habría puesto a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido socialista.

El juez Santiago Pedraz considera que el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán era el presunto líder de la trama coordinada por Leire Díez .

Según el auto del magistrado, Cerdán habría puesto a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido socialista, que desde sus inicios soportó el coste de la actividad y permitió que se sirviese de su personal para el desarrollo de funciones administrativas. La trama, que se dedicó a realizar una serie de acciones cuya pretensión era la desestabilización de estas causas judiciales con afectación al PSOE o al Gobierno, habría incluido el ofrecimiento a funcionarios de la Guardia Civil, investigados y fiscales de remuneraciones o favores a cambio de información o actos contrarios al ejercicio de sus cargos.

Además, se estableció como premisa atacar la correcta dirección de las investigaciones en causas judiciales por los magistrados instructores de causas como el caso Begoña Gómez o el que afecta al hermano del presidente del Gobierno. También se actuó contra la Fiscalía Anticorrupción o la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. El letrado Ismael Oliver actuaría como vehículo de pago de las cantidades destinadas a Leire Díez a través de sus sociedades.

El juez también sitúa en el centro de esta operativa al abogado de Cerdán, Jacobo Teijelo, que habría puesto a disposición sus sociedades para articular dichos pagos sin revelar el ordenante. Todo ello, en concreto y siempre según el instructor, con el presumible concierto de la gerente de la secretaría de Organización del PSOE, Ana Fuentes, quien emitía las oportunas órdenes de encargo sobre las que elaborar mendaces facturas que permitirían la transferencia de fondos con destino a Leire Díez.

El juez Pedraz investiga delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y contra las instituciones del Estado. Los hechos en los que indaga el juez Pedraz ya estaban siendo investigados por el juez de Madrid Arturo Zamarriego, que considera que Leire Díez lideró una actuación delictiva, continuada y coordinada con el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol para recabar información comprometida o irregular de los mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción con el fin de anular o malbaratar sus investigaciones en casos relevantes que afectan a políticos y empresarios.

Al concurrir dos causas en las que se investigan los mismos hechos, lo previsible es que el juez Zamarriego remita a la Audiencia Nacional todo lo actuado hasta la fecha en ese procedimiento, en el que ya había escuchado como testigos a varios de los ahora imputados, como Zarrías o Cerdán. La UDEF incautó lingotes de oro, relojes de lujo y joyas en la finca de Mallorca de uno de los investigados.

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