Santo Padre en España: Visitas al Congreso y Encuentros con Sánchez, Obispos y Diócesis

El Santo Padre continúa su viaje apostólico a España este 8 de junio, con la visita al Congreso y los encuentros con Sánchez, los obispos y las diócesis de España. Del 6 al 12 de junio, el país se organiza para acoger la visita del Santo Padre, la primera de un pontífice en 15 años.

El Santo Padre continúa su viaje apostólico a España este 8 de junio, con la visita al Congreso y los encuentros con Sánchez , los obispos y las diócesis de España .

Del 6 al 12 de junio, el país se organiza para acoger la visita del Santo Padre, la primera de un pontífice en 15 años. Transporte, hostelería, conciertos, parroquias y demás servicios se han puesto a disposición de este gran acontecimiento para la Iglesia en España.

La agenda del Pontífice le lleva a Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife, ciudades que se convierten en un altavoz de unidad, agradecimiento y acogida para el resto del país y más allá de nuestras fronteras. El lema 'Alzad la mirada' se traduce en una serie de encuentros con laicos y el clero en los que participarán millones de personas





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