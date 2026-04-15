Santiago Domecq Brilla en Sevilla con una Corrida con Carbón y Homenaje a Poti Bohórquez

La corrida de Santiago Domecq en Sevilla se destacó por su bravura y exigencia, rindiendo un emotivo homenaje a Poti Bohórquez. Cinco toros ovacionados en el arrastre y faenas de calado por parte de Perera, Galván y Palacios demostraron la autenticidad y el corazón de la lidia.

No fue necesario observar el cartel para comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. El mero hecho de presenciar la salida del primer toro fue suficiente para captar la atmósfera. Se podía sentir cómo la plaza de toros se sumergía gradualmente en la intensidad de la embestida, constatando que aquello poseía un pulso propio y resonancias profundas. La corrida de Santiago Domecq trascendió la ordinariedad; fue una corrida con sustancia, de esas que presionan y exigen lo máximo.

Representó un tributo silencioso a Poti Bohórquez, arraigado en la esencia misma del toro que reclama firmeza y autenticidad. Cinco de los seis toros mostraron una embestida sobresaliente, y cinco de ellos fueron merecidamente ovacionados en su arrastre. Sin embargo, lo verdaderamente significativo radicó en la calidad de sus movimientos: poseían profundidad, ritmo y una exigencia intrínseca que no permitía respiro alguno. Miguel Ángel Perera demostró una comprensión inmediata ante el primer toro, un animal con transmisión a quien sujetó con maestría desde el inicio, de rodillas en los medios. Posteriormente, por el lado derecho, lo condujo con longitud y temple, dominando una embestida cargada de poder. El sonido del clarín resonó, y la faena cobró solidez gracias a su firmeza. Su estocada, profunda y certera, le valió una oreja de gran valor. En el cuarto toro, la dinámica cambió; el animal, tras clavar los pitones en la arena, mostró una merma en su ímpetu y demandó una mayor distancia al torero extremeño, quien se esforzó sin obtener el mismo resultado. David Galván encontró el compás perfecto con el segundo toro, un ejemplar que requería precisión en la colocación y temple absoluto. Con una postura muy encajada, condujo al toro con largura por el lado derecho. Al natural, se mantuvo a pies juntos, mostrando una valentía encomiable frente a una embestida que supo domeñar con maestría. Los ayudados finales provocaron una ovación cerrada del público. Su estocada, certera y alta, le otorgó una merecida oreja. Con el quinto toro, la lidia careció de material; el animal presentó una embestida sin transmisión, a pesar de los intentos infructuosos del torero por extraerle alguna cualidad. Aarón Palacios, por su parte, experimentó una notable progresión a lo largo de la tarde. En su primer turno, con el tercer toro, ejecutó muletazos largos por el lado derecho, aunque no logró redondear su labor ante un animal exigente. No obstante, con el sexto toro, un ejemplar de gran calidad, demostró una firmeza admirable. Por el derecho, sus pases lucieron amplitud; y al natural, donde la situación se tornó más comprometida, surgieron los muletazos de mayor impacto. La plaza vibró ante su actuación, y cortó una oreja que, con un poco más de suerte, podrían haber sido dos, en una tarde de gran calidad para todos los intervinientes. La tarde del miércoles, previa a los días de máxima expectación, con un público más crítico y demandante de toreros completos, no se definió únicamente por los trofeos obtenidos. Su verdadero significado reside en la calidad del toro. La corrida de Santiago Domecq dejó una impresión poco común: la de un conjunto homogéneo. Una corrida que no decae, que no engaña, y que obliga a todos los participantes a estar a la altura. Las cinco ovaciones en el arrastre no son una mera coincidencia, sino el resultado de un trabajo impecable desde la ganadería, sin atajos ni concesiones. Se percibió la presencia de carbón en los toros, hubo exigencia en la lidia y se manifestó la verdad en cada pase. Y esto, en la actualidad, tiene un valor incalculable. Porque es precisamente esta esencia la que sostiene la tauromaquia en sus momentos de mayor escrutinio, la que le confiere sentido y la que demuestra su innegable necesidad. En esa profundidad, en esa forma de embestir, se percibió una memoria latente. La de la madre y abuela de los ganaderos. La de Poti Bohórquez, la emblemática dama del toreo y del caballo jerezano. Y Sevilla, ciudad que reconoce y distingue lo auténtico, lo captó desde el primer instante. Porque cuando el toro embiste con esa emoción desbordante, la Fiesta no se explica, se impone de manera avasalladora. (Revoleras) Divisa negra: Los toros de Santiago Domecq fueron lidiados portando una divisa negra, como señal de luto por el fallecimiento de Poti Bohórquez a finales del año pasado, quien fuera madre y abuela de los actuales responsables de la ganadería. Un detalle conmovedor y cargado de significado en una tarde que rindió un emotivo homenaje. Emoción: Cuando el toro embiste con la bravura y la calidad de los ejemplares de Santiago Domecq, el público no tiene más opción que rendirse. Corridas de esta índole fortalecen la afición, sostienen la Fiesta y devuelven al espectador la verdad que anhela presenciar. Cuadrillas: Tanto los picadores como los banderilleros estuvieron a la altura de una corrida que demandaba firmeza en todos los tercios. Su labor fue seria, carente de alardes innecesarios, pero demostrando un gran oficio y compromiso con la lidia





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