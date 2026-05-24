Santiago Díaz del Campo democratiza la historia de Villarrubia de los Ojos, su pueblo de 9.500 habitantes, en redes sociales y consigue un orgullo colectivo

Santiago Díaz del Campo ha iniciado una campaña de divulgación en las redes sociales y ha logrado una gran repercusión en su perfil de Instagram, generando un fuerte interés entre los vecinos y vecinas de Villarrubia de los Ojos. Él tiene como meta la democratización del conocimiento de las historias y documentos del archivo, buscar nuevos contenidos y colaborar en su preservación y posterior difusión.

El joven técnico de digitalización documental Santiago Díaz del Campo está recojendo el interés y la memoria histórica de su pueblo, Villarrubia de los Ojos, entre sus vecinos y vecinas a través de las redes sociales.

Ha encontrado tormentas y desastres naguantes olvidados en su archivo municipal y ha comenzado a compartir en Instagram con gran éxito, generando un crecimiento meteórico en su cuenta y pride colectivo entre los vecinos. También está rastreando y konzervando nuevos documentos sobre la localidad en hemerotecas, contactos con familiares de fotógrafos y particulares con documentación en colecciones privadas





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Folk Art Y Músicos Locales (No Clasificado). Proximidad Y History Folklore Local Artists (Unclassified)

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