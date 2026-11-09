Santiago Abascal y David Broncano debaten en #El Hormiguero con audiencia filtrada

Santiago Abascal participó en #ElHormiguero con David Broncano. El equipo de V.O.X. seleccionó a su público. Broncano justificó la decisión tras las dudas iniciales.

La dinámica habitual de las entrevistas políticas en los principales programas de entretenimiento del prime time de Telecinco sufrió un giro inesperado y altamente mediático durante la grabación del programa #ElHormiguero con David Broncano. La presencia del líder del partido V.O.X., Santiago Abascal, generó un intenso debate en las redes sociales días antes de su emisión, centrado en la composición de la audiencia que presenció el encuentro. Diversos usuarios de plataformas digitales revelaron públicamente que se había cancelado la asistencia del público general para dar paso a un elenco selecto, una noticia que se confirmó oficialmente antes del inicio del segmento interactivo.

Crisis de comunicación previa a la grabación

Antes de iniciar su conversación con el líder de V.O.X. en el marco de las entrevistas a los diferentes candidatos para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, el presentador explicó que el equipo del invitado, a lo que el programa accedió: "A nosotros nos pareció bien, ahora explicaremos por qué, así que bienvenidos". En los últimos días, desde que se confirmó la entrevista de Santiago Abascal, numerosos usuarios habían publicado en redes sociales capturas de pantalla asegurando que el equipo del programa había cancelado su invitación para este lunes 9 con el siguiente mensaje: "Sentimos comunicarte que la grabación acaba de cambiar y por tanto tu asistencia y la de tus acompañantes queda anulada".

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El mecanismo de selección de la audiencia

La justificación oficial del cambio en el protocolo de acceso al estudio se basó en criterios específicos relacionados con la estructura del debate. En la citada comunicación, se explicaba que, "por circunstancias especiales", por lo que "pedimos disculpas y ofrecemos otro día para venir al programa". La razón fundamental subyacente a esta exclusión fue que los organizadores consideraban que una audiencia mixta dificultase la conversación y rompiese el ritmo fluido del programa. Esta decisión operativa buscaba optimizar los tiempos de grabación y la calidad del intercambio verbal, priorizando la continuidad del guion sobre la representatividad estadística tradicional del estudio.

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Reflexión de David Broncano sobre el sesgo ideológico

Antes de dar entrada al invitado, David Broncano desveló la explicación a lo sucedido, analizando con detalle la transformación sociológica del público habitual. "Antiguamente había una representación más general de España" entre el público del programa, apuntaba Broncano, que consideraba que, es cierto que viró un poco hacia un público más de izquierdas. En cualquier caso, el presentador aceptaba la presencia de una audiencia elegida por el invitado porque ello garantizaba un ambiente de escucha más homogéneo. Una decisión sobre la que el propio Broncano reflexionó en el transcurso de la entrevista con el político extremadamente popular en su sector.

Impacto en la percepción pública y consecuencias futuras

El presentador manifestó su preocupación porque pensaba que las posiciones vertidas por Santiago Abascal recibirían un apoyo unánime y frontal por parte del elenco seleccionado. "Ante un apoyo tan unánime y tan frontal", señaló Broncano, la interacción se volvía menos conflictiva pero también menos reveladora para la teleaudiencia. En cambio, si hubiese un público distribuido de forma aleatoria, habría también mucha gente que estaría en contra. Pensaba que podía tener sentido y ahora tengo un cierto reparo con la decisión, creo que esta metodología podría limitar la capacidad de contrapunto necesario para un debate democrático en un medio de comunicación de alcance masivo.