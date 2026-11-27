Análisis detallado de las desinformaciones de Vox y PP sobre migración, vivienda y violencia sexual durante los debates electorales recientes en España.

Los líderes de Vox y el Partido Popular, Santiago Abascal y Alberto Núñez Feijóo, han sido señalados por repetir afirmaciones estadísticas falsas o engañosas durante los recientes debates electorales. Estas desinformaciones abarcan temas clave como los flujos migratorios, la disponibilidad de vivienda en alquiler y las cifras de violencia sexual. Mientras tanto, Pedro Sánchez y Ada Colau han atacado conjuntamente estas narrativas, calificándolas de bulos y recortes diseñados para manipular la opinión pública.

Desinformación sobre inmigración y vivienda en el debate

Santiago Abascal afirmó erróneamente que han entrado seis millones de personas en España en los últimos seis años según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta cifra se basa en flujos brutos acumulados y omite las emigraciones y nacionalizaciones, distorsionando la realidad que sitúa el número neto entre dos y 2,1 millones de personas. Por su parte, Alberto Núñez Feijóo sostuvo que se han retirado 400.000 viviendas del mercado de alquiler debido al miedo de los propietarios. Esta cifra corresponde en realidad a la caída de ofertas en el portal Idealista entre 2018 y 2025, no a la totalidad del mercado. Los datos del Ministerio de Consumo indican que España cuenta con medio millón de pisos más en alquiler que en 2018.

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Falsedades en las estadísticas de violencia sexual

Santiago Abascal justifió su falta de condena explícita a la violencia machista citando una afirmación falsa sobre el incremento de agresiones sexuales. Abascal aseguró que el presidente Pedro Sánchez ha multiplicado por tres estas agresiones, un dato que ya había utilizado Feijóo con matices distintos. Las estadísticas del Ministerio del Interior muestran que las agresiones sexuales, incluyendo y excluyendo la penetración, pasaron de 11.694 casos en 2019 a 19.282 en 2025. Esto representa un aumento del 64%, muy lejos del triple que sugería el líder de Vox. Los expertos indican que el incremento refleja una mejora en las denuncias y la ruptura del silencio, no un aumento real de la delincuencia.

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Distorsión de los datos sobre salarios e inflación

Abascal también afirmó que los sueldos en España están estancados, culpando a la inmigración masiva de esta supuesta parálisis salarial. Los datos oficiales desmienten esta declaración al revelar que el salario medio en España avanzó un 23% entre 2018 y 2024, alcanzando los 29.540,26 euros. Durante este mismo periodo, el Índice de Precios al Consumo (IPC) subió un 19,3%, lo que supone una ganancia neta del cuatro puntos en el poder adquisitivo. Además, el último dato del INE indica un aumento del salario medio del 4,7% en 2025, situándose en 2.500 euros al mes.

Errores en los datos inmobiliarios y educativos

Alberto Núñez Feijóo volvió a utilizar cifras engañosas de portales inmobiliarios para describir el aumento de precios, afirmando que el alquiler subió un 45% desde 2018. Las cifras tributarias oficiales situan este aumento entre un 20% y un 39%. En cuanto a la venta, Feijóo citó un incremento del 75%, mientras que los datos del notariado lo cifran en un 37%, aunque acertó al señalar un 12% de subida en el año en curso. Finalmente, Abascal afirmó que España tiene los peores datos educativos según comparativas internacionales, lo cual es falso. El informe PISA de la OCDE sitúa a España con 477 puntos, por debajo de la media de 482, pero lejos de ser la peor calificada entre los países analizados.