Santiago Abascal critica vivienda y migración en entrevista con David Broncano

El líder de Vox, Santiago Abascal, defendió políticas de reemigración y construcción de viviendas durante su entrevista en La Revuelta con David Broncano.

El líder de Vox, Santiago Abascal, se convirtió en el tercer candidato a la Presidencia del Gobierno en ser entrevistado por David Broncano en el programa de TVE La Revuelta. Este encuentro, celebrado en el Teatro Albéniz de Madrid, completó una ronda de entrevistas que previamente incluyó al presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, así como a la número uno de Podemos por Madrid, Irene Montero.

Crítica a la política de vivienda del gobierno

Abascal identificó la vivienda como uno de los problemas principales en España, responsabilizando al Gobierno actual del encarecimiento de los alquileres y la compra. Durante el debate, el político de la ultraderecha insistió en que la oferta y la demanda no casan, citando la llegada de casi seis millones de personas en los últimos cinco años como un factor clave de la presión sobre el mercado. Para solucionar esta crisis, el líder de Vox propuso eliminar los impuestos a la primera vivienda y apostar firmemente por la construcción de vivienda pública.

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Además de las medidas fiscales, Abascal defendió la necesidad de legalizar todo el suelo que no esté protegido por motivos medioambientales para facilitar la edificación. También abogó por iniciar un proceso de reemigración, argumentando que es necesario defender los intereses de los españoles en primer lugar y, en segundo lugar, de los inmigrantes legales que respeten la manera de vivir local. Su postura sobre la gestión del territorio y la población ha generado fuertes tensiones con las instituciones actuales y con países vecinos.

Postura firme sobre migración y la ciudad autónoma

Un punto central de la confrontación fue la crisis migratoria en la ciudad autónoma de Ceuta. Abascal criticó gravemente que durante la reciente crisis hasta tres ministros de Marruecos hayan reclamar las dos ciudades autónomas que España posee en el norte de África. El líder de Vox advirtió que si Marruecos no quiere aceptar a los menores, España no puede tener acuerdos de colaboración ni participar en la organización de un Mundial. Esta declaración refleja la dureza de la retórica empleada por el partido en la frontera sur.

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Respecto a la seguridad y la ley, Abascal defendió la deportación de los delincuentes extranjeros, aclarando que no le importa si son legales o ilegales. Manifestó que no cree que debamos tener delincuentes extranjeros en España y que aquellos que agreden a mujeres merecen todo el reproche social y deben permanecer en prisión. Su enfoque sobre la justicia y la inmigración ilegal ha sido consistentemente estricto, buscando disuadir la entrada masiva de personas y asegurar el retorno de quienes no cumplen la normativa.

Debate sobre las leyes de género y controversia del público

Sobre las leyes de género, Abascal afirmó que su partido no tiene dificultad en reconocer la discriminación y la violencia que sufre la mujer. Sin embargo, criticó las normas ineficaces aprobadas por el Gobierno actual, argumentando que buscan el enfrentamiento de sexos en lugar de la protección real. Sostuvo que si una ley permite que alguien sea detenido tres días en un calabozo sin miramientos basado solo en una denuncia, esa ley no sería justa. Por ello, consideró que la legislación actual no está sirviendo para que menos mujeres sean asesinadas en España y debe ser revisada.

La visita contó con cierta polémica previa, ya que varios usuarios de redes sociales publicaron capturas de pantalla supuestamente del equipo de La Revuelta, indicando que la asistencia de los espectadores había sido cancelada. Sin embargo, el programa confirmó que, debido a circunstancias especiales, se grabó con un público gestionado por una agencia externa. Esta medida fue solicitada por el equipo de Vox para evitar que la reacción del público dificultara la entrevista, aunque al final el espectador coreó "presidente" cuando Abascal entró en el escenario.