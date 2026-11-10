Santiago Abascal critica la política de vivienda de Pedro Sánchez en RTVE

El líder de Vox atribuye la crisis de vivienda y los altos impuestos al Gobierno de Pedro Sánchez durante su entrevista en La Revuelta de David Broncano en noviembre de 2026.

Santiago Abascal, líder del partido político Vox, ha protagonizado una de las intervenciones más críticas durante su aparición en el programa de entrevistas La Revuelta, emitido por la televisión pública RTVE el miércoles 11 de noviembre de 2026. En el programa presentado por David Broncano, el político vasco ha dedicado una parte sustancial de su análisis a la crisis inmobiliaria que atraviesa el país, definiendo la situación actual como el desafío más urgente para la cohesión social y el bienestar económico de los ciudadanos españoles.

El dirigente político ha calificado el acceso a la vivienda como un tema absolutamente crucial, señalando que representa el mayor reto que enfrenta la sociedad en la actualidad. Abascal ha destacado cómo esta problemática impide directamente que las generaciones más jóvenes puedan constituir familias, argumentando que existe una desconexión total y alarmante entre los niveles salariales actuales y los precios desorbitados del mercado inmobiliario, lo que deriva en una exclusión residencial generalizada.

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Crítica al Ejecutivo y carga fiscal

En su discurso, Abascal ha dirigido una acusación directa hacia el Gobierno de Pedro Sánchez, definiéndolo explícitamente como el principal fondo buitre responsable del encarecimiento generalizado de la vida en el país. El líder de Vox ha sostenido que la política económica y urbanística del ejecutivo socialista no solo no ha resuelto el problema, sino que lo ha exacerbado, posicionándose como el actor central en la deteriorada situación del mercado de alquiler y compra de viviendas.

Además de censurar la gestión del actual Gobierno central, Abascal ha ampliado la crítica histórica para incluir a las distintas administraciones que han governado durante la etapa democrática en España. Según su punto de vista, estas instituciones han ido destruyendo paulatinamente la dinámica natural del mercado inmobiliario a través de regulaciones excesivas y una estructura tributaria que castiga la propiedad inicial. Ha señalado específicamente que adquirir la primera vivienda, entendida como un bien de primera necesidad, conlleva una carga impositiva desproporcionada y excesiva.

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Propuestas legislativas de Vox

Para enfrentar este escenario, Abascal ha detallado el plan legislativo de Vox, el cual propone la eliminación total de los impuestos asociados a la compra de la primera vivienda. Esta medida se presentaría como una herramienta fundamental para reactivar el mercado y hacer posible que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a la propiedad sin la barrera financiera de los tributos adicionales. La retirada de esta carga fiscal se plantea como el primer paso indispensable para normalizar la adquisición de inmuebles.

Paralelamente, el líder de Vox ha exigido una liberalización legislativa del suelo urbano y rural. Ha defendido la necesidad de eliminar las protecciones medioambientales que, según afirma, obstaculizan la construcción en zonas que no son exclusivamente las grandes ciudades. Esta propuesta incluye una defensa explícita de la España vaciada, argumentando que el desarrollo de la construcción en esas despobladas áreas es una estrategia necesaria para distribuir mejor el territorio y aliviar la presión en los núcleos urbanos principales.

Definición de especulación e implicaciones

Abascal ha rechazado categóricamente el uso del término especulación para referirse a las familias propietarias que no están buscando lucrarse injustamente con sus activos. Para el político de Vox, calificar de este modo a los ciudadanos es un eufemismo ligero que sirve para desacreditar a la oposición y manipular el debate público. Ha sostenido que la verdadera especulación reside en las administraciones públicas, incluyendo a los Ayuntamientos que dependen del suelo para financiar su actividad, y en la política fiscal de Hacienda.

El representante de Vox ha identificado tres focos principales de esta especulación estructurada: la financiación municipal basada en el suelo, la colocación de impuestos en todo lo relacionado con la vivienda y la apertura de fronteras sin control. En este contexto, Abascal ha confirmado su descontento personal con la situación, citando experiencias propias. Ha criticado la subida de precios de manera sorpresiva, atribuida únicamente al ánimo de enriquecimiento, lo que valida su postura frente a las políticas actuales de gestión del mercado residencial y la movilidad humana.