Santiago Abascal califica a Pedro Sánchez de dictador y aprendiz de tirano

El líder de Vox denuncia que Pedro Sánchez asalta las instituciones y culpa al Gobierno de la crisis de vivienda por la entrada masiva de inmigrantes.

El líder de Vox y candidato a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha lanzado una crítica feroz contra el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, afirmando que este actúa como un dictador aunque aún no haya logrado concentrar todo el poder en sus manos. Abascal realizó estas declaraciones este lunes por la noche, describiendo a Sánchez como un aprendiz de tirano que asalta todas las instituciones clave del Estado.

Críticas a la institucionalidad y el poder judicial

Santiago Abascal argumentó que cuando un líder político somete organismos como el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y la televisión pública RTVE, está cruzando una línea roja. El político de Vox señaló que Sánchez intenta influir en todos los organismos de control y cuenta con un fiscal general que depende de su voluntad política. Abascal afirmó que se enfrenta a las instituciones que no le dan la razón, como el Tribunal Supremo, lo que evidencia su naturaleza autoritaria.

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El líder de Vox también denunció que Pedro Sánchez dicta órdenes desde el escaño de la presidencia en el parlamento, señalando con el dedo a la presidenta del Congreso para que elimine sus intervenciones del diario de sesiones. Abascal calificó esta conducta como la de un autócrata, aunque matizó que aún existen poderes en España que le resisten. Para el político nacionalista, la presencia de instituciones independientes impide que el Gobierno actual se consolide como una dictadura total.

La vivienda y la inmigración como crisis central

Santiago Abascal consideró la vivienda y la inmigración masiva como los principales problemas que afectan a la sociedad española en la actualidad. Ha señalado al Gobierno de Pedro Sánchez como el principal responsable de esta crisis, además de dirigir críticas hacia los gobiernos precedentes por su gestión histórica. Según Abascal, la política de inmigración ha tensionado enormemente el mercado de la vivienda, sumado a la escasa construcción de nuevos inmuebles.

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El líder de Vox explicó que la oferta y la demanda no casan debido a la entrada masiva de personas, estimada en 6 millones, mientras no se aumenta la construcción. Abascal criticó la especulación del sector público y el Ministerio de Hacienda, alegando que colocan impuestos en todo lo relacionado con la vivienda. Consideró que la subida del precio del alquiler no debe tener ánimo de enriquecimiento, sino que el Estado debe intervenir cuando hay prácticas abusivas en el mercado.

Postura sobre fondos buitre y seguridad fronteriza

Respecto al término fondos buitre, Abascal afirmó que es un calificativo muy ligero que se ha aplicado injustamente a familias que no están especulando con la vivienda. Defendió que el problema real es abrir las puertas de España para que entre todo el mundo sin controles adecuados. Reiteró que su prioridad es la defensa de los intereses de los españoles y, en segundo lugar, la de aquellos inmigrantes que llegan respetuosos con las costumbres locales y pagan sus impuestos.

Abascal aseguró que muchos inmigrantes le apoyan en su postura y propuso repatriar inmediatamente a cualquier persona que entre ilegalmente en el país. Esta medida se aplicaría también a los delincuentes, tanto aquellos con sentencias legales como los que actúan fuera de la ley. La propuesta busca restablecer el control fronterizo y priorizar la seguridad nacional frente a lo que el líder de Vox percibe como una gestión descontrolada.

Impacto en relaciones internacionales y política interior

En el ámbito de la política de género, Santiago Abascal respondió que una ley que no ha conseguido combatir la violencia debe cambiarse. Condennó a los hombres que agreden a las mujeres, pero criticó el enfrentamiento de sexos que, según su opinión, ha propiciado el Gobierno. Argumentó que no se puede poner en manos de un colectivo la capacidad de denunciar y que la simple denuncia no debe llevar automáticamente al calabozo.

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Sobre las relaciones exteriores, Abascal dijo que es deseable tener buenas relaciones, pero que se vuelve imposible cuando entran 100.000 personas y ministros marroquíes reclaman Ceuta y Melilla. Ha hablado de tres asuntos con el Gobierno de Israel: expresar solidaridad por los atentados del 7 de octubre, evitar que el parlamento israelí reconozca la independencia de Cataluña y que reconozca la españolidad de Ceuta y Melilla. Ante la pregunta sobre las muertes en Gaza, calificó la situación de terrorífico pero pidió no criminalizar a quienes responden a los escudos humanos de Hamás.