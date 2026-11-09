Santiago Abascal, Ada Colau y Feijóo confirmados en La Revuelta de Broncano

David Broncano confirma la participación de Santiago Abascal, Ada Colau y Alberto Núñez Feijóo en su programa. Los principales líderes políticos se enfrentan a las preguntas clásicas.

El presentador David Broncano oficializó la participación del líder de Vox, Santiago Abascal, en el programa La Revuelta tras varios días de especulaciones mediáticas. Broncano reconoció su propia sorpresa por el anuncio, declarando que nunca pensó llegar a este punto, pero confirmó que la entrevista se emitirá el próximo lunes durante el espacio televisivo.

Confirmación oficial de la visita de Abascal

Tras la reciente participación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la dupla conformada por Gabriel Rufián e Irene Montero, Santiago Abascal se convierte en el siguiente protagonista de alta perfil en el formato de televisión. La presencia del líder de Vox cierra el círculo de los principales partidos políticos en la ronda de entrevistas lanzadas por el canal.

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Lista de invitados y respuestas políticas

Ada Colau, candidata que encabeza la lista del Frente Amplio, ya había confirmado su asistencia mediante su perfil en la red social X, haciendo público su acuerdo con la propuesta de Broncano. El presentador ironizó sobre la situación destacando que el espacio ha recibido casi todas las aceptaciones, salvo la del representante del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

Evaluación de las dos legislaturas de Sánchez

Pedro Sánchez aprovechó su aparición para realizar un balance exhaustivo de sus dos legislaturas al frente del ejecutivo español. El líder socialista reconoció públicamente algunos errores cometidos durante su gestión, pero también resaltó con orgullo las medidas clave implementadas por sus gobiernos en los últimos años.

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Defensa de la integridad familiar y política

Durante el programa, Pedro Sánchez dedicó tiempo a defender la inocencia de su esposa, Begoña Gómez, y de su hermano, David Sánchez, frente a las diversas acusaciones y controversias que han rodeado a su entorno familiar. Esta defensa se enmarcó dentro del esfuerzo por despejar cualquier duda sobre la ética de su administración y su vida privada.

Negociaciones de izquierda y nuevas métricas

La intervención de Gabriel Rufián y Irene Montero abordó las razones por las que no se cristalizó la idea de una lista única a la izquierda del PSOE. Ambos políticos utilizaron el espacio para explicar sus posturas y también propusieron una revisión de la escala de puntuaciones establecida por Broncano para evaluar las relaciones sexuales.