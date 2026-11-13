Santander y Moeve retiran publicidad de TikTok por abuso infantil

Banco Santander y Moeve suspenden su publicidad en TikTok tras investigaciones que vinculan sus anuncios con contenido de abuso sexual infantil. Las empresas exigen garantías de seguridad para reanudar inversiones.

El Banco Santander y Moeve son las primeras compañías españolas en retirar su publicidad de la plataforma TikTok. Esta decisión crítica se adoptó después de descubrir que sus anuncios aparecían intercalados con material de abuso sexual infantil en la red social. Ambas empresas han condicionado su retorno a la plataforma a que TikTok garantice la efectividad total de sus mecanismos para detectar y eliminar este tipo de contenido nocivo de forma inmediata y fiable.

Detalles de la Retirada Publicitaria

La entidad financiera Banco Santander ha paralizado no solo sus campañas publicitarias, sino también la publicación de nuevos vídeos en su cuenta oficial. Esta cuenta institucional cuenta actualmente con 217.000 seguidores activos en la plataforma. La medida adoptada reduce significativamente la presencia institucional de la entidad en la aplicación móvil hasta que reciba garantías claras y verificables sobre la seguridad de su entorno de marca.

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Por su parte, Moeve, otra empresa española líder en su sector, ha suspendido sus campañas de marketing digital bajo los mismos criterios de seguridad. Esta coordinación entre grandes empresas demuestra una respuesta corporativa unificada ante los riesgos reputacionales y comerciales asociados a la moderación deficiente de contenidos peligrosos. Ambas compañías han dejado claro que su regreso estará estrictamente supeditado a pruebas concretas de eficacia en la protección de usuarios y marcas.

Investigación Periodística Documentada

Una investigación periodística rigurosa documentó cómo anuncios de grandes marcas, incluyendo a Santander, Moeve, Eroski y Cola Cao, aparecían intercalados entre publicaciones con acoso sexual. El análisis reveló además la comercialización explícita de material explícito en entornos donde estas marcas mantenían visibilidad pública. Este hallazgo exponía directamente a estos anuncios en contextos altamente inapropiados y peligrosos para menores.

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Los periodistas realizaron la observación detallada el pasado 5 de noviembre durante aproximadamente dos horas de navegación en TikTok. Utilizaron una cuenta cuya historia de actividad había llevado al algoritmo a recomendar contenidos de esta naturaleza de manera sistemática. Uno de los ejemplos documentados corresponde a un anuncio de Santander que apareció inmediatamente después de un vídeo de una niña en pijama publicado por una cuenta potencialmente vinculada a la venta de material de abuso sexual infantil.

Impacto Corporativo y Reputacional

En los comentarios de esa publicación específica, los usuarios solicitaban e intercambiaban este tipo de contenidos ilegales, creando un entorno hostil y criminal. También se detectó publicidad de Eroski después de un vídeo de una menor cuyos comentarios incluían ofertas de material de abuso sexual. Adicionalmente, un anuncio de Moeve apareció tras otra publicación en la que se ofrecía explícitamente este tipo de contenido ilegal.

Varias empresas españolas y globales, por ejemplo Eroski, El Corte Inglés, Cola Cao, Samsung y Apple, han retirado o revisado su publicidad en la plataforma. Esta acción coordinada genera un riesgo comercial y reputacional severo para TikTok, ya que afecta directamente a sus principales fuentes de ingresos publicitarios. La falta de confianza de los anunciantes amenaza la sostenibilidad financiera del modelo de negocio de la red social.

Solicitudes de Protección de Datos

Organizaciones civiles y la delegación de Infancia han solicitado formalmente a la Agencia Española de Protección de Datos que paralice la actividad de TikTok. Esta solicitud se presenta de forma excepcional mientras se evalúan más de mil vídeos de abuso sexual infantil documentados por las autoridades competentes. Se exigen medidas correctoras inmediatas y estructurales para garantizar la protección de los menores en la plataforma digital.

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La presión regulatoria aumenta a medida que se acumulan pruebas de fallos sistémicos en la moderación automatizada y manual de la red social. Las empresas advierten que su regreso estará estrictamente supeditado a garantías objetivas de detección y eliminación eficaces. Sin cambios verificables en los protocolos de seguridad, la retirada de publicidad podría extenderse indefinidamente, afectando gravemente la viabilidad operativa de TikTok en el mercado español y europeo.