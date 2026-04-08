Santander UK Recorta Plantilla y Enfoca en Adquisición de TSB: Digitalización e Hipotecas Impulsan la Estrategia

Santander UK reduce su plantilla en 2.600 empleados, principalmente debido a la digitalización y preparándose para la integración de TSB. La adquisición de TSB busca sinergias y refuerza el enfoque en hipotecas. A pesar de los recortes, las ganancias netas aumentaron.

Santander UK redujo su plantilla en 2.600 personas el año pasado, en un movimiento estratégico previo a la adquisición de TSB , una operación que se espera genere sinergias significativas. La integración de TSB se estima que proporcionará ahorros equivalentes al 13% de la suma de ambas entidades, y la optimización de la plantilla es una de las principales vías para alcanzar esos objetivos financieros.

Aunque los detalles específicos de los recortes aún no se han revelado, la reducción de personal es un indicador claro de la reestructuración en curso.\La disminución de empleados de Santander UK fue notable, alcanzando el 14%, lo que resultó en una plantilla global de 15.400 personas equivalentes a tiempo completo al cierre de 2025. Esta cifra representa una reducción significativa en comparación con las 18.000 personas de solo un año antes, según el informe anual de Santander UK. Este recorte contrasta con la situación del Grupo Santander en su conjunto, que experimentó una disminución más moderada del 4%, con un total de 198.403 empleados al final de 2025. En un período de dos años, Santander UK ha reducido su fuerza laboral en 4.400 personas, lo que equivale a una disminución del 22%. La magnitud del recorte de 2.600 empleos en 2025 es particularmente relevante, ya que representa el 55% de la plantilla de TSB al cierre del mismo año, que contaba con 4.700 empleados. Si bien Santander no ha proporcionado una explicación oficial para estos recortes, la industria financiera atribuye la pérdida de empleos a la creciente migración del negocio hacia plataformas digitales y la disminución del uso de sucursales bancarias.\El banco ha experimentado un aumento en el número de clientes digitales, con 7,4 millones de clientes de Santander UK utilizando canales digitales, lo que representa un incremento de 200.000 clientes en comparación con el año anterior. Además, el 88% de las cuentas abiertas en 2025 se realizaron a través de un canal digital, manteniendo la misma proporción que en el año anterior. Una parte menor de las salidas de personal se atribuye a la reestructuración de la red de oficinas de la filial británica, anunciada en marzo de 2025, que implicó el cierre de 95 sucursales de un total de 444, lo que afectó a 650 empleados, además de 100 recolocaciones internas. Adicionalmente, en enero de 2025, Santander UK anunció el cierre de 44 espacios adicionales, lo que podría resultar en hasta 291 despidos. Santander UK está a la espera de las aprobaciones regulatorias necesarias para finalizar la adquisición de TSB, con la expectativa de completarla en el segundo trimestre de este año. Mahesh Aditya, consejero delegado de Santander UK, destacó la importancia de esta adquisición, afirmando que transformará la entidad y la convertirá en el tercer banco más grande en Reino Unido por balance de cuentas corrientes personales. En su primera carta tras asumir el cargo el 1 de marzo, Aditya también enfatizó que 2025 estará marcado por la integración de TSB, la implementación de la estrategia corporativa y las inversiones en capacitación digital y servicio al cliente.\En cuanto a los resultados financieros, Santander UK cerró 2025 con un beneficio neto de 1.115 millones de libras (1.289 millones de euros), un 17% más que en 2024. A pesar de este crecimiento, el banco registró una provisión de 183 millones de libras (212 millones de euros) relacionada con el caso de los coches, acumulando reservas por un total de 461 millones de libras (533 millones de euros) para este asunto. La actividad hipotecaria sigue siendo el principal negocio de la filial británica, con un balance de 169.002 millones de libras (195.409 millones de euros) al cierre de 2025, lo que representa un incremento de 1.774 millones de libras con respecto al año anterior. De este importe, 126.075 millones de libras corresponden a créditos a tipo fijo, que deberán ser renegociados en menos de tres años, lo que representa el 74% del negocio hipotecario. Un 25% de las hipotecas vencen en 2026, mientras que un 49% lo harán entre 2027 y 2028





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