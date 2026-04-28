Santander UK bajo presión para aumentar provisiones por escándalo de coches

El banco español Santander UK enfrenta una creciente presión para incrementar las provisiones destinadas a cubrir los costos del escándalo de las cláusulas ocultas en los contratos de financiación de vehículos en el Reino Unido. Analistas anticipan un aumento significativo en las provisiones, a raíz de la última evaluación de la FCA.

La presión sobre Santander UK se intensifica para aumentar las provisiones destinadas a cubrir los costos asociados al escándalo de los coches en el Reino Unido .

Este caso involucra la inclusión de cláusulas ocultas en los contratos de adquisición de vehículos que vinculaban las tasas de interés a las comisiones de los concesionarios, creando un incentivo para tasas más elevadas. Analistas de RBC Capital Markets anticipan que la filial británica de Santander deberá incrementar sus provisiones actuales de 461 millones de libras (533 millones de euros) a la luz del reciente dictamen de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del 30 de marzo.

La FCA redujo la estimación del impacto total para el sector a 9.100 millones de libras (10.510 millones de euros). El informe de RBC Capital Markets, firmado por Benjamin Toms, señala que Santander UK es el banco que probablemente experimentará el mayor aumento en las provisiones. Hasta el momento, las entidades financieras han reservado 4.491 millones de libras (5.188 millones de euros), una cifra inferior a la ahora estimada tras la evaluación de la FCA.

Santander UK, en sus últimos informes financieros, estima que el escándalo, que se desarrolló entre 2007 y 2024, podría costarle hasta 646 millones de libras (746 millones de euros). Inicialmente, Santander UK se mostró firme en su oposición a las propuestas de la FCA, pero ha decidido 'no recurrir y centrarse en la implementación del esquema' regulatorio. Bancos como Lloyds y Barclays han tomado una decisión similar.

Un portavoz de Santander UK justificó esta decisión como 'equilibrada', destacando la importancia de brindar mayor certeza a clientes, accionistas y al sector de financiación de vehículos, factores que prevalecen sobre cualquier desacuerdo con aspectos específicos del plan propuesto. El banco ha advertido repetidamente que costos excesivos podrían poner en riesgo la viabilidad de todo el sector.

Santander UK está en proceso de actualizar sus cifras de provisiones en línea con la última evaluación de la FCA, organismo dependiente del Banco de Inglaterra. Fuentes internas de Santander UK confirmaron que están 'revisando el esquema propuesto por la FCA y analizando su impacto'.

De los 9.100 millones de libras estimados por la FCA (incluyendo indemnizaciones y costos), 5.200 millones de libras (6.000 millones de euros) corresponden a entidades financieras y 3.800 millones de libras (4.390 millones de euros) a fabricantes de vehículos, que también cuentan con sus propias entidades financieras. Hasta la fecha, se han provisionado 5.292 millones de libras (6.113 millones de euros). Los bancos tradicionales y los nuevos participantes han provisionado 4.491 millones de libras, representando el 86% del impacto estimado.

Lloyds Banking (1.950 millones de libras), FirstRand (750 millones) y Santander UK lideran las provisiones, seguidos por Bank of Ireland UK (365 millones), Barclays (325 millones) y Close Brothers Group (320 millones). Los fabricantes de vehículos han provisionado 801 millones de libras, apenas el 21% del total previsto, con Mercedes Benz (424 millones), BMW (207 millones) y Renault (74 millones) como los principales contribuyentes, según RBC.

A pesar de la trascendencia del caso en el Reino Unido, Moody's Ratings considera que el impacto en grandes bancos como Santander será limitado. Argumentan que la fortaleza en la generación de beneficios, los altos niveles de capital y la capacidad de ajustar las políticas financieras permitirán absorber cualquier costo adicional. El informe de Anna Sherbakova subraya que la exposición de Santander UK en este caso representa solo el 2% de sus préstamos al cierre de 2025.

Aunque RBC anticipa la posibilidad de que alguna parte interesada inicie un nuevo procedimiento judicial contra el esquema de la FCA, consideran que su éxito es poco probable, especialmente después de que la asociación de consumidores Consumer Voice haya anunciado su intención de recurrir, argumentando que la propuesta de la FCA es insuficiente





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