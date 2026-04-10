Santander revoluciona la banca privada: Abre sus puertas a gestoras externas y potencia el asesoramiento

El Santander apuesta por una banca privada más competitiva y centrada en el cliente, permitiendo a los inversores elegir entre gestoras de renombre como BlackRock, JPMorgan y Goldman Sachs. Se enfoca en servicios personalizados, gestión discrecional y la independencia del asesoramiento, impulsando la diversificación y transparencia.

La banca privada del Santander está experimentando una profunda transformación, abriéndose aún más a la competencia y adoptando un enfoque centrado en el cliente. Los clientes con un patrimonio superior a los dos millones de euros ahora tendrán la posibilidad de elegir entre BlackRock, la mayor gestora del mundo con una impresionante cantidad de activos bajo gestión, y las prestigiosas firmas estadounidenses JPMorgan y Goldman Sachs.

Estas entidades serán las encargadas de diseñar la arquitectura de sus carteras de gestión discrecional, ofreciendo una diversificación y flexibilidad sin precedentes. Además, los clientes podrán optar por Santander Asset Management, la propia gestora del grupo, que competirá directamente con las otras tres firmas. El objetivo principal es pasar de una banca tradicional centrada en la venta de productos a una banca de servicios, donde el cliente obtenga las mejores rentabilidades posibles, en lugar de depender únicamente de las comisiones generadas por los fondos de inversión propios. Esta metamorfosis representa un cambio significativo en el segmento de altos patrimonios de la entidad, liderada por Ana Botín, y promete una experiencia más personalizada y adaptada a las necesidades individuales de cada inversor.\La novedad más destacada radica en la capacidad del cliente para seleccionar la gestora que elaborará las líneas maestras de sus estrategias de inversión en gestión discrecional de carteras. De esta manera, el Santander ya no condicionará al cliente con su propia visión del mercado, permitiéndole elegir entre la experiencia y especialización de BlackRock, JPMorgan, Goldman Sachs o Santander Asset Management, cada una con su propia filosofía de asignación de activos. En la gestión discrecional de carteras, el inversor delega la capacidad de decisión en la gestora, quien se encarga de ejecutar las operaciones necesarias para mantener la cartera alineada con la estrategia definida, sin necesidad de solicitar autorización para cada ajuste. El crecimiento de las carteras gestionadas del Santander el año pasado fue un claro indicativo del éxito de este enfoque, con un aumento del 43% y una mejora de 2,75 puntos porcentuales en su cuota de mercado, impulsado por la creciente demanda de productos diseñados a medida. Además, el Santander añadirá un gestor dedicado que podrá modificar la propuesta a petición del inversor. La construcción de la cartera se basará en fondos cotizados o indexados, según el perfil de cada inversor. Los clientes incluso tendrán la opción de poner a competir a cada firma, creando hasta cuatro carteras diferentes, una por cada entidad, para maximizar el rendimiento y la diversificación.\La supervisión de este nuevo ecosistema será rigurosa y multidimensional. En primer lugar, las tres firmas estadounidenses ya han superado exhaustivas auditorías del Santander, asegurando el cumplimiento de los más altos estándares de calidad. Además, la evolución de las inversiones será vigilada tanto por el banquero privado como por el gestor especializado, garantizando una gestión prudente y eficiente. Es importante destacar que los clientes no sufrirán un aumento de costes por esta nueva capacidad de elección. El Santander mantendrá la fijación personalizada del porcentaje a cobrar en función del importe de la cartera, sin incrementar la factura. Otro paso importante en la transición hacia el nuevo entorno de servicios fue el lanzamiento en 2025 de Beyond Wealth, una consultoría especializada en family office para patrimonios superiores a los 50 millones de euros. Siguiendo el modelo de Open Wealth de CaixaBank, busca la independencia absoluta de los productos propios, ofreciendo asesoramiento integral en inversiones inmobiliarias, empresariales y financieras. Con un patrimonio de 2.500 millones de euros en España, casi triplicando la cifra del pasado noviembre, y 7.700 millones de dólares (6.700 millones de euros) a nivel global, incluyendo Suiza, Brasil y Estados Unidos, Beyond Wealth es un éxito rotundo. Para reforzar aún más su independencia, el Santander ha introducido Wealth Check, una herramienta ofrecida a través del family office que consolida las posiciones del cliente en todos los bancos con los que trabaja. Esta plataforma, con un coste que varía según el nivel de servicio, ofrece desde una simple visualización de productos hasta una gestión patrimonial integral. Inicialmente disponible en España para clientes y no clientes con más de 20 millones de euros de patrimonio, se planea su expansión internacional. Finalmente, el Santander lanzará Active Advisory Funds, un servicio de asesoramiento activo de fondos que permitirá la diversificación de las carteras más allá de la deuda y la Bolsa





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