Felipe Portillo asume la dirección de Santander CIB en Europa y España. Antonio Limones toma el relevo en Acciones y Brian O'Keeffe lidera el UK. Efectos desde 2027.

El Banco Santander ha anunciado una reestructuración significativa en la cúpula directiva de su división de banca corporativa y de inversión, conocida como Santander CIB, con vigencia efectiva a partir del 1 de enero de 2027. Este movimiento estratégico busca centralizar la supervisión y mejorar la integración entre las áreas de capitales y la cobertura corporativa en los principales mercados europeos del banco.

Nuevos líderes para Europa y España en 2027

Felipe Portillo asumirá la dirección general de Santander CIB en Europa y España, reemplazando a Ignacio Domínguez-Adame. Portillo, quien llegó al banco hace dos años desde Credit Suisse, dirige actualmente el área global de Mercados de Capitales de Acciones. Su nombramiento refleja la estrategia del grupo para consolidar un liderazgo con experiencia específica en estos mercados y asegurar una gestión más cohesionada.

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Ignacio Domínguez-Adame, quien dejaba la presidencia operativa de la división, pasará a ocupar un puesto de asesor sénior de banca de inversión dentro del grupo. Este cambio de rol indica una transición hacia una función de apoyo estratégico más que de gestión operativa diaria. El movimiento permite que Portillo reporte directamente a José María Linares, vicepresidente ejecutivo y responsable global de Santander CIB, reforzando la supervisión centralizada.

Cambios clave en Acciones y Reino Unido

En la división de Mercados de Capitales de Acciones, Antonio Limones relevará a Felipe Portillo como nuevo responsable global. Esta transición es fundamental para la nueva estructura europea, ya que permite que Portillo se dedique exclusivamente a la dirección regional mientras Limones estabiliza y dirige el área de acciones con el perfil adecuado. El relevo reorganiza la jefatura de mercados en sintonía con la nueva arquitectura de la cúpula europea.

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Paralelamente, el banco ha confirmado un cambio en la dirección del negocio en el Reino Unido. Brian O'Keeffe sustituirá a Conor Hennebry al frente de Santander UK CIB y de la sucursal de Londres. Este nombramiento podría traducirse en ajustes en la estrategia local de fusiones y adquisiciones, así como en la gestión de mercados, dada la trayectoria del nuevo director. La operación ya está confirmada para tomar el control de la gestión operativa en territorio británico.

Reorganización global de instituciones financieras

Conor Hennebry, al dejar el puesto en el Reino Unido, asumirá la dirección del grupo global de Instituciones Financieras. En esta nueva capacidad, será responsable de la cobertura que incluye a bancos, instituciones financieras no bancarias, compañías de seguros y el área corporativa de gestoras de activos. Este desplazamiento interno demuestra una reasignación de talento clave dentro de la estructura global del banco.

La reorganización anunciada apunta a una mayor sinergia entre las distintas áreas de negocio. Al concentrar a ejecutivos con perfiles específicos en sus respectivas regiones y divisiones, Santander CIB busca optimizar su respuesta ante las condiciones del mercado. La entrada en vigor de estos cambios en 2027 dará tiempo a las transiciones necesarias para garantizar la estabilidad operativa durante el período de cambio de liderazgo.