Santander anuncia cambios en siete territorios clave para reforzar su estrategia de asesoramiento financiero y atender la demanda de soluciones corporativas adaptadas a las pymes.

El banco Santander ha anunciado este viernes una reestructuración significativa de su modelo operativo en siete direcciones territoriales clave. Esta iniciativa busca reforzar y optimizar su negocio de Banca de Empresas, respondiendo a la necesidad de adaptar el servicio a las nuevas demandas del sector corporativo. El objetivo principal es potenciar un modelo de gestión que priorice la segmentación y la especialización financiera.

Estrategia de reforzamiento corporativo y segmentación

La institución ha detallado que los nuevos perfiles profesionales están diseñados para ofrecer una gestión más ajustada a los planes de crecimiento de las empresas y a sus niveles de especialización. El director territorial no solo actuará como representante institucional en su respectivo territorio, sino que también asumirá un rol fundamental en las capacidades comerciales y de banca corporativa. Esta doble vertiente busca integrar la cercanía local con la potencia de recursos globales.

Also read Felipe Portillo reemplaza a Ignacio Domínguez-Adame en la banca europea del Santander

La estrategia central se enfocará en el asesoramiento empresarial, aiming a mejorar la respuesta ante la creciente demanda de soluciones innovadoras de financiación e inversión. El banco enfatiza que este enfoque permite una atención más personalizada y técnica, vital para el desarrollo sostenible de los clientes corporativos en un entorno económico cambiante.

Liderazgo jerárquico y responsables de la nueva estructura

Todos los nuevos directores territoriales reportarán directamente al director de Territoriales, Manuel Iturbe. A su vez, la estructura jerárquica establece que Manuel Iturbe informa al responsable global de Empresas del grupo, Borja Oyarzábal, quien además ostenta la responsabilidad sobre Empresas de Santander España. Esta alineación busca garantizar coherencia en la ejecución de la estrategia corporativa a nivel local y nacional.

Advertisement

Borja Oyarzábal ha destacado que con estos nombramientos se refuerza un modelo de asesoramiento que combina la escala y las capacidades globales con la proximidad y el conocimiento profundo del territorio. El directivo ha manifestado su confianza en la fortaleza de la posición del banco, atribuyendo parte de este éxito a los líderes que han dirigido las direcciones territoriales durante los últimos años.

Principales cambios en las direcciones territoriales

Desde el 1 de diciembre, Jaime Uscola asumirá el cargo de director territorial de la Comunidad de Madrid, sustituyendo a Alberto Delgado. En la región de Andalucía, David Casado reemplazará a Manuel de la Cruz en la dirección territorial. En Galicia, Francisco Piña tomará las riendas del cargo, dando paso a Rocío Pazos, quien se incorporará al área de Seguros del banco.

En Castilla-La Mancha, Francisco José Rubio será el nuevo director territorial, asumiendo la responsabilidad que anteriormente ostentaba Francisco Piña. Baleares cuenta con Lorena Álvarez como nueva directora territorial, sustituyendo a Celia Torrebadella. En Castilla y León, Belén Sánchez Sanjuan reemplazará a Javier Martín Clavo, y en Canarias, Jafet Hassan Abrante sucederá a Beatriz Martínez Ruiz, quien dirigía la dirección hasta ahora.

Impacto en la base de clientes y cuotas de mercado

Estos movimientos estratégicos están orientados a potenciar el negocio de Banca de Empresas mediante un nuevo modelo de segmentación. Este enfoque considera no solo el tamaño de las empresas, sino también sus características específicas y necesidades financieras particulares. El banco mantiene una cuota de negocio importante en el sector de las pequeñas y medianas empresas, alcanzando el 25% del mercado.

Advertisement

Actualmente, Santander cuenta con una base de clientes formada por 450.000 empresas. La renovación de las direcciones territoriales busca mejorar la retención y la captación de estos clientes, ofreciendo soluciones más eficientes y adaptadas. La reestructuración refleja un compromiso firme con la excelencia en el servicio corporativo y la competitividad en el sector financiero español.