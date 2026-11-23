Análisis de la rentabilidad y expansión de Santander Payments, Getnet y Ebury, incluyendo el lanzamiento en 30 países europeos y los objetivos financieros del banco.

Santander Payments se consolidan como una de las cinco piezas estratégicas del grupo bancario, integrando activos de primer nivel como Getnet, líder en pagos comerciales en Latinoamérica, y Ebury, especializada en la transformación de divisas. Esta configuración estratégica busca potenciar la capacidad operativa del banco frente a la creciente demanda de servicios financieros digitales en mercados globales clave.

Presencia Global de Getnet y Ebury

Getnet ocupa el número uno en el procesamiento de compras en comercios dentro de Latinoamérica y se sitúa en la undécima posición a nivel mundial, según el informe de The Nilson Report. Adquirida por Santander en Brasil en 2014, esta entidad ha evolucionado hasta convertirse en la primera compañía del sector por volumen total de pagos intermediados en la región. La contribución de Getnet asciende al cincuenta y cinco por ciento del volumen total generado, destacando su peso fundamental en la estrategia de crecimiento internacional.

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Por su parte, Ebury ha establecido una historia de éxito sólida en el segmento del cambio de divisas dirigido a empresas exportadoras. Aunque la entidad entró en beneficios el año pasado, su impacto directo en la cuenta de resultados del grupo se mantiene limitado, representando solo un dos por ciento de los ingresos totales. Esta diferencia resalta la distinta madurez y contribución financiera de las dos unidades principales que componen la división.

Modelo Operativo y Rentabilidad

La actividad de pagos requiere una inversión tecnológica elevada y recurrente, dada la sofisticación y complejidad de las plataformas subyacentes. En el caso específico de Santander, estas plataformas están desarrolladas al cien por cien de forma interna, una decisión que ha retrasado significativamente la entrada en rentabilidad plena del negocio. Los gastos operativos se encuentran por encima de los mil millones anuales y han experimentado un aumento del diez por ciento este año, impulsados principalmente por la inflación.

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El beneficio acumulado hasta septiembre alcanza los ciento cinco millones de euros, frente a unos ingresos totales de mil ciento setenta y cinco millones de euros. Aunque los resultados son positivos, esta unidad se encuentra en la posición más alejada respecto a la meta de rentabilidad establecida por la dirección. El métrico clave utilizado es la relación entre el EBITDA y los ingresos totales, actualmente situado en un treinta y cuatro por ciento.

Expansión Estratégica en la Unión Europea

Santander Payments ha desplegado recientemente toda su fuerza operativa en el ámbito europeo, ampliando su alcance más allá de sus operaciones tradicionales en España y Portugal. El lanzamiento oficial se llevó a cabo en octubre de manera simultánea en los treinta países en los que el grupo cuenta con licencia bancaria. Esta movimiento representa un salto cualitativo en la integración de servicios financieros transfronterizos para empresas.

La estrategia inicial contemplaba abordar esta implantación abriendo una filial independiente en cada uno de los treinta países implicados, replicando el modelo exitoso seguido en Latinoamérica. No obstante, fuentes financieras indican que esta decisión tuvo consecuencias económicas concretas, incluyendo la liquidación de la filial alemana el año pasado, la cual supuso un coste de cincuenta y tres millones de euros para el grupo.

Objetivos Financieros y Proyección

El objetivo oficial de rentabilidad para el horizonte 2028 está fijado en un cuarenta y cinco por ciento, superando la cifra actual del treinta y cuatro por ciento. Para alcanzar esta meta, el banco depende del grueso de la actividad de pagos, que se sustenta en las miles de microcomisiones que Santander cobra cada vez que una de sus tarjetas se utiliza para realizar compras en comercios.

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Con una base de más de cien millones de tarjetas en circulación, la escala del negocio ofrece un potencial significativo para la generación de ingresos recurrentes. La estructura de la división incluye una presidenta para el grupo general y un consejero delegado independiente para cada una de las tres compañías con las que opera, garantizando una gestión especializada y enfocada en sus respectivos mercados y objetivos específicos.