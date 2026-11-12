Santander mejora condiciones para compra del 10% de Santander Brasil

Santander ajusta la oferta por el 10% restante de su filial brasileña, elevando la contraprestación para accionistas debido a la volatilidad del mercado.

El grupo bancario Santander ha anunciado un ajuste significativo en los términos de su oferta para adquirir el 10% de las acciones de su filial brasileña que aún no controla. Esta decisión estratégica se toma en respuesta a la evolución reciente de los mercados financieros y tiene como objetivo principal asegurar el control total de la entidad en Brasil sin generar excesiva presión sobre el balance del grupo en el corto plazo.

Nuevos términos de la operación financiera

Los accionistas de Santander Brasil recibirán ahora 0,2130 acciones de nueva emisión del grupo por cada uno de sus títulos actuales. Este ratio representa una mejora frente a las 0,2028 acciones que habían sido anunciadas inicialmente durante el mes de julio. La entidad reconoció que, hasta este anuncio oficial, había descartado por completo cualquier escenario que implicara una mejora de las condiciones para los propietarios de las acciones brasileñas.

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Impacto en el precio de las acciones

La nueva ecuación de la oferta mantiene el valor económico recibido por los accionistas de Santander Brasil prácticamente intacto en comparación con el precio previsto en julio, aunque la composición del pago ha cambiado sustancialmente. Desde que se anunció la operación en verano, la cotización de Santander ha experimentado una caída desde los 12,10 euros hasta los 11,3 euros. En contraste, el precio en bolsa de Santander Brasil ha subido desde los 25,25 reales hasta los 27,40 reales.

Ajuste de la contribución a los beneficios

Ante la modificación de las condiciones, la aportación de la compra a los resultados del grupo se ha pospuesto un año. El banco confía ahora en un impacto en el valor contable tangible de 0,6%, un objetivo que se mantiene estable respecto a la estimación previa. Anteriormente, el banco había pronosticado un incremento del beneficio por acción del 0,5% desde 2028 y un aumento del valor tangible del 0,6%.

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Proceso de aprobación regulatoria y accionarial

El banco celebrará una junta extraordinaria el 15 de diciembre para aprobar la ampliación de capital necesaria para abordar la oferta. Esta reunión tendrá carácter extraordinario, según ha concretado el grupo este jueves. La nueva estructura de la transacción también considera un incremento del capital social del 1,1%, frente a los 156 millones anticipados en la etapa inicial del verano.

Estrategia a largo plazo y control total

Esta operación representa un paso clave hacia la plena integración y control de la banca en Brasil por parte del banco español. Al mejorar las condiciones, Santander busca eliminar la fricción con los accionistas minoristas brasileños y acelerar la sinergia operativa. La confirmación de estos detalles marca el inicio de la fase final de negociación antes de la ejecución definitiva de la transferencia de acciones y la consolidación completa de la filial.