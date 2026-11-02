Santander: Goodwill rises 7B from Webster and TSB acquisitions; AXA returns 619M

Santander's goodwill increases by nearly 7 billion euros due to Webster and TSB acquisitions. Additionally, AXA returns 618.9 million euros regarding UK insurance litigation.

El banco Santander ha reportado un incremento sustancial en su fondo de comercio, alcanzando los 18.900 millones de euros tras consolidar las adquisiciones de Webster y TSB. Paralelamente, la entidad financiera ha recibido de vuelta 620 millones de euros que abonó previamente a AXA, resolviendo parcialmente un pleito de seguros en el Reino Unido que se extendió por casi una década.

El valor total del fondo de comercio ha crecido casi 7.000 millones de euros respecto a los 11.958 millones registrados en diciembre anterior. Este aumento se desglosa principalmente en 5.553 millones de euros asociados a la compra de Webster y 777 millones correspondientes a la integración de TSB.

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Origen del incremento en el fondo de comercio

Santander justifica este crecimiento en los beneficios económicos futuros que se esperan generar con la combinación de negocios. Entre estas ventajas destacan el aumento de la escala y la base de depósitos en Estados Unidos, la complementariedad de las operaciones bancarias, las sinergias de costes y las oportunidades de crecimiento de los ingresos.

La adquisición de Webster incluye el negocio de Autos que el banco ya poseía en Estados Unidos, consolidando una posición más fuerte en el mercado norteamericano. El importe de 5.553 millones refleja principalmente las sinergias de ingresos y costes derivadas de esta fusión estratégica.

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Retorno de AXA y disputa legal británica

En el ámbito litigioso, Santander recibió un reembolso interino de 618,9 millones de euros (620 millones aproximados) el 5 de octubre. Este pago proviene de AXA, quien procedió a la devolución tras que el Tribunal de Apelación de Reino Unido fallara a favor del banco en un recurso presentado tras la resolución inicial del Tribunal Mercantil en verano de 2025.

La disputa entre ambas partes tiene sus orígenes en 2017, surgida por la asignación de responsabilidades sobre indemnizaciones y costes asociados a una cartera de seguros de la actual AXA France. Aunque este reembolso excluye otros importes donde existe discrepancia en el cálculo, representa un avance significativo en la resolución del conflicto.

Posiciones de las partes y próximos pasos legales

No obstante, la situación no termina con el pago recibido. AXA presentó un nuevo recurso el 13 de octubre, solicitando autorización ante el Tribunal de Apelación para recurrir la decisión ante el Tribunal Supremo. Se espera que la resolución de esta solicitud determine si el caso continúa escalando.

Si el requerimiento de la aseguradora no prospera ante el Tribunal de Apelación, podría intentar un recurso directo ante el Supremo. Esta batalla legal ha mantenido a ambas entidades en un ciclo de recursos y pagos provisionales que han impactado sus estados financieros en los últimos años.

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Remuneración y movimientos de la alta dirección

Los 14 miembros de la alta dirección de Santander percibieron una retribución fija conjunta de 20,52 millones de euros entre enero y septiembre. Esto representa un aumento del 10,4% respecto al mismo periodo de 2025, cuando el grupo estaba compuesto por 15 miembros.

La subida salarial influye en la incorporación de ejecutivos en la segunda mitad de 2025, lo que permite un cómputo completo de ingresos para el año actual. Entre los ejecutivos se encuentran José García Cantera, Pedro Castro, Julia Bayón, Juan Manuel Cendoya, Manuel Preto, Javier García-Carranza, David Hazell, José María Linares, Mónica Lopez-Monís, José Luis de Mora, Jaime Pérez Renovales, Nitin Prabhu, Javier Roglá y Juan Olaizola.

Juan Olaizola, al frente de Tecnología y Operaciones, comunicó la venta de 60.000 acciones a 10,31 euros por título, obteniendo 618.600 euros. Daniel Barriuso abandonó su rol en verano, mientras que Ángel Santodomingo, director financiero de Santander UK, posponía su salida de la unidad británica hasta el 31 de diciembre para integrarse plenamente en el grupo.