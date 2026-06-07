El banco Santander busca crecer en el sector de seguros a través de alianzas y especialistas en tecnología. La empresa comparte esta fuerza comercial con Aegon y Mapfre, sus socios de bancaseguros en España.

Santander busca crecer en seguros con alianzas y especialistas en tecnología . El banco, a través de Santander Seguros, comparte esta fuerza comercial de especialistas en seguros con Aegon y Mapfre, sus socios de bancaseguros en España.

Las tres entidades son accionistas de Santander Assurances Solutions, la sociedad que gestiona estos profesionales, cuya misión es apoyar e impulsar la venta de seguros en los canales del banco: red de oficinas, agentes financieros e internet. La mayor parte de estos profesionales dan servicios a las sucursales propias de particulares, pero no solo. El banco está creciendo en agentes financieros y vemos que aquí hay mucho recorrido.

Tenemos que reforzarla con nuestros especialistas en seguros y acompañar en este viaje a los agentes financieros para que sean expertos en el mundo asegurador. La venta por Internet contará con el apoyo de los especialistas en seguros que, en paralelo, reforzarán el apoyo y la dinamización en la distribución de seguros más complejos para empresas. Aegon, en automóviles, responsabilidad civil y pymes, con una facturación por debajo de 50 millones. También en la hipoteca inversa.

Con el bróker de seguros Willis, Santander trabaja en los productos para pymes que facturan más de 50 millones. La alianza incluye una participación del 50% en resultados del negocio. La integración de Santander Pensiones en Santander Seguros va en esta dirección para tener una visión holística de la Dirección General de Seguros y Pensiones, y estará materializada este año, según las previsiones, aunque en la práctica, ya trabajan integradas, a falta algún trámite administrativo.

Permitirá a Santander sacar más partido de la aplicación del compromiso danés, desarrollada con Mapfre en su filial conjunta, adaptando el producto al cliente. Junto a las sucursales, vemos mucha capacidad de maduración en la venta digital. No solo correctora de los problemas del hogar, sino que se adelante a prevenir posibles deficiencias basadas en la tecnología y la digitalización.

Trabajamos para incluir capacidades de salud en las dos últimas verticales, una de seguros de pymes, junto a Mapfre, con el foco en asesoramiento de Willis. Santander quiere alcanzar en seguros una cuota de mercado similar a la que tiene en el mercado bancario. Ahora cuenta con 2,5 millones de clientes asegurados en el banco y un total de 9,3 millones de clientes activos.

El margen de crecimiento es, por tanto, de 6,8 millones, lo que supondría multiplicar casi por tres los asegurados actuales. Nuestra penetración entre los clientes del banco es baja y tenemos una clara ambición de aumentarla mucho. Por qué no pensar que cualquier cliente del banco acabe teniendo sus seguros de Santander. Es un objetivo que está muy lejos, pero entendemos que podemos aportar mucho valor a ese cliente y, por tanto, caminaremos en esa dirección.

Pero no se queda ahí, Peralta está dispuesto a abrir nuevos canales con terceros que nos ayuden a desarrollar mejor el servicio a los clientes de Santander y poco a poco a llegar a quienes hoy no son clientes del banco. Estamos empezando a explorar. Hay plataformas digitales que comercializan otros productos del banco en las que podríamos distribuir seguros.

Peralta explica que en algunos casos son plataformas para empresas, pero cuando digo colaboración con terceros, cualquier escenario es posible, incluido un socio de venta minorista. Hay que ver cada caso concreto, pero estamos hablando de nuevas formas de llegar al cliente y no descartamos ninguna





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