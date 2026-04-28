Santander a punto de cerrar la compra de TSB por más de 3.100 millones de euros

La adquisición de TSB por parte de Santander está a punto de completarse tras recibir la aprobación regulatoria. La operación, valorada en más de 3.100 millones de euros, se perfila como la mayor del sector bancario británico en la última década y fortalecerá la posición de Santander UK.

La adquisición de TSB por parte de Santander está a punto de completarse tras recibir el visto bueno de las autoridades regulatorias clave, incluyendo la Autoridad de Competencia del Reino Unido , la Autoridad Prudencial (Banco de Inglaterra) y el Banco Central Europeo ( BCE ).

Las fuentes financieras indican que este proceso de autorización está prácticamente finalizado, lo que significa que el cambio de propiedad de TSB se notificará formalmente en breve, probablemente durante esta semana. Esta operación, valorada en aproximadamente 3.100 millones de euros (2.650 millones de libras esterlinas inicialmente, más un estimado de 300 millones adicionales generados desde la firma del acuerdo en julio), se perfila como la mayor transacción en el sector bancario británico en la última década, superando la compraventa de Virgin Money UK en 2024, que ascendió a 3.334 millones de euros.

La capacidad de Santander para asegurar esta adquisición se debió en gran medida a su sólido capital, reforzado por la reciente venta de sus operaciones en Polonia, lo que le permitió superar a Barclays en la subasta. Una vez que la compra se formalice, Nicola Bannister, actual alta directiva de TSB, asumirá el liderazgo de la entidad como su nueva directora ejecutiva, habiendo sido elegida para el puesto por Santander.

Bannister, quien se unió a TSB en 2022 con experiencia previa en Lloyds, guiará la integración de TSB dentro de la filial británica de Santander. Paralelamente, Marc Armengol, el actual consejero delegado de TSB y un ejecutivo destacado en Sabadell, será nombrado consejero y CEO de Sabadell en la próxima junta de accionistas del banco catalán, programada para el 6 de mayo.

Esta operación estratégica para Santander busca fortalecer su presencia en el mercado británico, abordando la baja rentabilidad histórica de Santander UK, que se situaba por debajo del 17% del grupo. La adquisición de TSB, que representa el 17% del tamaño de Santander UK, proporcionará a la filial una masa crítica mayor y mejorará su posición en áreas clave como la banca hipotecaria y la banca de pymes, donde Santander ya posee una cuota significativa del 10,5%.

El plan de Santander implica una absorción completa de TSB, integrándola en su estructura existente, un desafío considerable que se llevará a cabo en paralelo a la absorción del Webster Bank, una entidad estadounidense adquirida recientemente. Para financiar la compra de TSB, Santander UK canceló el dividendo previsto para 2025, demostrando su compromiso con la transacción.

La venta de TSB también tuvo un impacto significativo en Sabadell, sirviendo como una maniobra crucial en su estrategia para frustrar la oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA. Josep Oliu, presidente de Sabadell, y César González-Bueno, su consejero delegado, prometieron un dividendo extraordinario de 0,50 euros por acción a los accionistas que no aceptaran la oferta de Carlos Torres, una retribución sin precedentes en la historia del banco.

Este dividendo extraordinario se abonará a finales de mayo, poco después de la formalización de la venta de TSB. Como resultado de esta transacción, Sabadell se deshará de su presencia internacional, conservando únicamente una pequeña operación bancaria en México. Se espera que la integración de TSB genere sinergias significativas para Santander, estimadas en 400 millones de libras esterlinas en ahorros de costes.

Además, la adquisición permitirá a Santander competir directamente con Barclays por el cuarto puesto en el ranking bancario del Reino Unido por volumen de activos. La operación representa un cambio estratégico importante para ambas entidades, con Santander buscando fortalecer su posición en el mercado británico y Sabadell enfocándose en su negocio doméstico y devolviendo valor a sus accionistas





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Citibox cierra una ronda de 100 millones de euros para acelerar su expansión en EuropaLicenciada en Periodismo y Comunicación Audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid. Trabaja en Expansión desde 2010, año en el que se incorporó a la web para tratar temas de tecnología y telecomunicaciones. Desde hace 10 años, escribe en el suplemento Economía Digital, hablando de la transformación digital de las empresas.

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Cómo cobrar los dividendos de Inditex y SantanderLicenciada en Periodismo por la Universidad Complutense, con máster de Información Económica por la Complutense y por la Universidad de Zaragoza. Se incorporó a Expansión en 2005 en la sección de Finanzas y Mercados, donde escribe de Mercados y es experta en Bolsas y Mercados Españoles (BME).

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