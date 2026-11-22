Análisis del arraigo histórico de la izquierda en Santa Coloma de Gramenet. El legado de luchas vecinales explica el voto progresista frente a nuevos retos políticos.

La ciudad de Santa Coloma de Gramenet consolida su tradición de voto progresista en las elecciones generales tras cuatro décadas de hegemonía de la izquierda. Este resultado electoral responde a un legado histórico de luchas vecinales antifranquistas y a la fuerte identidad de clase de sus habitantes. La extrema derecha ha intensificado recientemente sus intentos por penetrar entre las clases populares de este municipio metropolitano, enfrentándose a una resistencia social profundamente arraigada. La fidelidad electoral a formaciones de izquierdas, lideradas inicialmente por el PSC y luego por En Comú Podem, define el mapa político local actual.

Orígenes del voto progresista y legado antifranquista

Desde las primeras elecciones democráticas de 1977, ningún partido de derechas ha obtenido la victoria en Santa Coloma de Gramenet durante los comicios generales. El PSC dominó el mapa electoral durante décadas, situándose por delante del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) y obteniendo cuatro veces más votos que este en aquella contienda inicial. En los años 2015 y 2016, En Comú Podem arrebataría la hegemonía al PSC en plena resaca política nacional, demostrando la flexibilidad del electorado local hacia nuevas propuestas de izquierda. Esta estabilidad electoral refleja una continuidad ideológica que ha permeado las generaciones desde la transición.

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La explicación de esta tendencia exige comprender el contexto histórico de la ciudad, descrita por la activista y exdiputada de la CUP, Gabriela Serra, como un núcleo con un componente rojo muy importante. La memoria colectiva del municipio está marcada por la represión franquista, incluyendo la figura de Francisco Galán en el Camp de la Bota en 1939, así como la presencia significativa de ERC y la CNT. Estos elementos han configurado una conciencia social y política que ha resistido los cambios coyunturales, manteniendo un vínculo fuerte con los ideales de justicia social y resistencia histórica en el área metropolitana de Barcelona.

Demografía obrera e influencia de la Iglesia progresista

El enorme crecimiento demográfico durante el franquismo transformó la identidad de Santa Coloma, que pasaba de 1.950 habitantes en los años cincuenta a convertirse en un importante núcleo industrial. Los migrantes llegaban con una trayectoria política previa, muchos veteranos de la Guerra Civil en el bando republicano o víctimas de la represión, aportando una conciencia de clase obrera y campesina. Esta población se integró en los barrios residenciales mientras trabajaba en fábricas metropolitanas como las de Sant Adrià, Poblenou y Badalona, o en la térmica del Besòs. El tejido social resultante fue fundamental para consolidar el voto progresista como norma.

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Las reivindicaciones por servicios básicos como el metro, los ambulatorios o las escuelas se organizaban principalmente por mujeres durante las horas laborales de los hombres. Además, las mujeres tenían una fuerte presencia en el mercado laboral local, especialmente en sectores como Eurostil o Casa d'Esport, con más de 400 trabajadoras. La Iglesia progresista y los curas obreros, vinculados a la teología de la liberación, jugaron un papel clave en este proceso. La JOC funcionó como un espacio central de formación y socialización política para los dirigentes vecinales antifranquistas, según destaca Gabriela Serra.

Competencia electoral entre PSC y En Comú Podem

El PSUC mantuvo un gran peso en la ciudad, pero el PSC ganó todas las elecciones generales entre 1977 y 2011, excepto en las citas de 2015 y 2016. En esos años, En Comú Podem logró imponerse coincidiendo con un momento de crisis política nacional. Organizaciones extraparlamentarias como el MCC, la Liga Comunista Revolucionaria (LCR) o la Organización de Izquierda Comunista (OIC) también tenían presencia importante durante la clandestinidad. Esta diversidad dentro del espectro progresista enriqueció el debate político local sin fracturar la tendencia general de voto a la izquierda, que sigue siendo la norma absoluta.

Implicaciones actuales y análisis sociopolítico

El politólogo Toni Rodon señala que la explicación del comportamiento electoral va más allá de las siglas partidistas, enfocándose en la identidad comunitaria. Los logros en derechos sociales y humanos se atribuyen directamente a la lucha colectiva, lo que genera una lealtad profunda hacia las fuerzas que representan estas reivindicaciones. La extrema derecha enfrenta ahora el reto de competir con esta memoria histórica y con la estructura social consolidada por décadas de movilización vecinal. El análisis de Gabriela Serra subraya que la fidelidad al voto progresista es un reflejo de la cohesión social frente a las amenazas externas de radicalización de derechas.