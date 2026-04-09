Sanitas consolida su crecimiento y anuncia una ambiciosa expansión en España

Sanitas, perteneciente al grupo Bupa, reporta un crecimiento del 12% en España y anuncia una importante expansión con nuevas inversiones en hospitales, residencias y centros de salud mental. La compañía supera los tres millones de clientes y se enfoca en la contención de las primas de seguros.

Sanitas cierra el año 2025 con un destacado crecimiento. La empresa, integrada en el grupo Bupa , reportó ingresos en España por valor de 3.228 millones de euros, lo que representa un aumento interanual del 12%. Este desempeño financiero le permitió alcanzar un beneficio operativo de 220 millones de euros, aunque con un incremento del 0,5% debido a las significativas inversiones realizadas en la expansión de su infraestructura, como la inauguración del Hospital Blua Sanitas Valdebebas.

Esta estrategia de inversión se mantendrá activa en los próximos años, según los planes de la compañía perteneciente a Bupa, proyectando un crecimiento sostenido y un fortalecimiento de su presencia en el mercado de la salud en España. Sanitas demuestra así su compromiso con la mejora de la atención médica y la expansión de sus servicios, consolidándose como un actor clave en el sector.\La estrategia de expansión de Sanitas se centra en la ampliación de su red asistencial, con una hoja de ruta definida hasta el año 2029. La compañía, tras la presentación de sus resultados financieros el pasado jueves, tiene previsto inaugurar tres nuevos hospitales y tres residencias para mayores en los próximos años. Además, no se descartan nuevas aperturas dentro de este periodo. Entre los proyectos más destacados, Sanitas abrirá un hospital en Barcelona, denominado Hospital Marina, y otro en Palma de Mallorca, el Hospital Portixol, ambos en colaboración con Mapfre. A esto se suma la construcción de un hospital en el barrio de Arganzuela, en Madrid, todo ello con la previsión de ser operativo antes del 2030. En lo que respecta a las residencias para mayores, Sanitas tiene programada la apertura de una nueva residencia en Valencia durante este mismo año, 2026. Asimismo, la compañía tiene planeado construir o gestionar, según se desprende de los resultados presentados, residencias adicionales en Córdoba y Sabadell antes del 2028. Estas son las aperturas confirmadas hasta el momento, pero la expansión no se detiene ahí. Carlos Jaureguizar, consejero delegado de Sanitas y Bupa Europe & LatinAmerica, junto con Pilar Villaescusa, directora general de Finanzas de Sanitas y Bupa Europe & LatinAmerica, han comunicado que la empresa tiene previsto ampliar su red con la incorporación de nuevos centros médicos, residencias y clínicas dentales, aunque estas operaciones aún no están cerradas. Adicionalmente, Jaureguizar ha revelado que la compañía está abierta a explorar oportunidades de adquisición, mostrando su disposición a evaluar posibles compras para fortalecer su posición en el mercado.\Además de la expansión en infraestructura y servicios, Sanitas continúa apostando por el crecimiento de sus Mindplace, centros especializados en salud mental. Estos centros ofrecen servicios integrales de psicología, psiquiatría y logopedia, dirigidos a niños, adolescentes y adultos. Actualmente, la red de Mindplace cuenta con tres centros en funcionamiento: dos en Madrid y uno en Murcia. Sin embargo, la compañía tiene como objetivo alcanzar los 14 centros operativos para finales de 2026, lo que refleja su compromiso con la salud mental y su intención de ampliar el acceso a estos servicios especializados. En el ámbito asegurador, Sanitas ha superado los tres millones de clientes, con un incremento del 11,5% en su facturación, alcanzando los 2.312 millones de euros en primas devengadas. La empresa celebra la solidez del sector asegurador y anuncia que adoptará una política de contención en el incremento de las primas de los seguros de salud durante el presente año. Por su parte, Bupa Europe & LatinAmerica, que lidera y a la que pertenece Sanitas, registró ingresos de 7.022 millones de euros en 2025, lo que representa un aumento anual del 14%. Con esta facturación, el beneficio operativo de Bupa Europe & LatinAmerica creció un 9%, situándose en 533 millones de euros, demostrando la buena salud financiera y el éxito de la estrategia global del grupo





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