Sanidad reevalúa el cribado de cáncer de pulmón tras piloto Cassandra

El Ministerio de Sanidad ordena actualizar el informe de 2023 sobre detección de cáncer pulmonar. Se analiza evidencia del proyecto Cassandra para decidir su inclusión en el SNS.

El Ministerio de Sanidad de España ha instruido a la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud que realice una revisión urgente del informe emitido en 2023. Esta actualización busca determinar si la evidencia científica actual justifica incorporar el cribado sistemático de cáncer de pulmón en la cartera común de servicios del sistema público. La decisión responde directamente a la observación atenta de los resultados obtenidos en iniciativas piloto como el proyecto Cassandra, liderado por la sociedad científica Separ.

Actualización del informe RedETS y evidencia científica

Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias concluyó en 2023 que el cribado de cáncer de pulmón no resultaba factible ni eficiente dentro del marco general. El informe argumentaba que, si bien esta práctica reducía ligeramente las muertes por este tipo específico de cáncer, no lograba mejorar la mortalidad global de la población. Además, señalaban riesgos significativos para los pacientes sanos, como una alta tasa de falsos positivos, sobrediagnóstico y costes económicos elevados.

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La nueva directiva de Sanidad parte de la premisa de que el desarrollo de programas piloto puede cambiar esa conclusión previa. El departamento sanitario sigue con interés el proyecto Cassandra, una iniciativa diseñada para evaluar la viabilidad, la factibilidad y la coste-efectividad del cribado mediante tomografías computarizadas de baja dosis. Este programa combina la detección precoz con planes de deshabituación tabáquica, ofreciendo una solución integral frente al problema.

Papel del proyecto Cassandra y Separ

Cancer Screening, Smoking Cessation and Respiratory Assessment, conocido como Cassandra, es una iniciativa liderada por Separ. Su objetivo principal es reducir la mortalidad por cáncer de pulmón a través del cribado con tomografía computarizada de baja dosis. El programa está dirigido específicamente a fumadores o exfumadores mayores de 50 años que tengan un historial de al menos 20 paquetes-año.

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Según explicaron los responsables, el programa se ha estado estudiando en Albacete y presenta una especial complejidad. Se busca detectar un tipo de cáncer que resulta más difícil de identificar que otros, no solo por la edad de los pacientes, sino por otras condiciones asociadas. Estudios con elevado tamaño muestral realizados en Europa y Estados Unidos han demostrado que el cribado con tomografía computarizada de baja dosis permite la detección precoz del cáncer de pulmón en estadios tempranos.

Iniciativas autonómicas y consenso nacional

La inclusión del cribado en la cartera común del Sistema Nacional de Salud requiere una evaluación favorable de la evidencia científica y el consenso de las comunidades autónomas. Hasta ahora, la política sanitaria nacional se ha centrado en la prevención del tabaquismo y el impulso de las medidas previstas en la reforma de la legislación sobre el tabaco. Sin embargo, las autonomías están tomando la delantera en la implantación de programas específicos.

Castilla-La Mancha y Cataluña han anunciado ya sus propios planes para implementar cribado de cáncer de pulmón a partir de 2027. Castilla-La Mancha ofrecerá este servicio a fumadores y exfumadores de hasta 75 años. Estas iniciativas regionales generan datos locales que Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del SNS puede utilizar para reevaluar la implantación nacional, demostrando factibilidad en entornos reales.

Consecuencias para la población y próximos pasos

Lo ocurrido es que Sanidad ha solicitado formalmente la actualización del informe y podrá crear un grupo de trabajo específico para abordar las dudas que surjan y revisar el documento a la luz de la nueva evidencia disponible. Los próximos pasos incluyen la posible formación de este grupo de trabajo el próximo año, según señaló el Ministerio. Este mecanismo servirá para estudiar la nueva evidencia de manera estructurada y rigurosa.

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Lo que podría ocurrir es que, si la evaluación resulta favorable, el cribado se incorpore finalmente a la cartera común tras lograr el acuerdo autonómico necesario. Esto representaría un cambio de paradigma en la prevención oncológica, pasando de un enfoque puramente preventivo a uno de detección temprana en grupos de alto riesgo. La población afectada por tabaquismo y condiciones de riesgo podría beneficiarse de una detección más precisa en los años venideros.