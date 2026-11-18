El Ministerio de Sanidad requiere a Andalucía y Baleares implementar el registro de objetores de conciencia al aborto, exigiendo el cumplimiento de la ley de 2023 aprobada por el CISNS.

El Ministerio de Sanidad de España ha emitido un requerimiento oficial a las administraciones de la Junta de Andalucía y del gobierno de las Islas Baleares para que procedan inmediatamente a la puesta en marcha del Registro de Personas Objetoras de Conciencia. Esta medida administrativa surge como respuesta directa al incumplimiento de la normativa estatal vigente, conocida popularmente como la ley del aborto de 2023, la cual obliga a las comunidades autónomas a contar con este censo para garantizar el funcionamiento del servicio público de salud.

Detalles del incumplimiento normativo en regiones

La Dirección General de Ordenación Profesional, a través de la Subdirección General de Cohesión y Alta Inspección, ha llevado a cabo un seguimiento exhaustivo de la implantación de este registro a nivel nacional. Las investigaciones internas han detectado que ni Andalucía ni Baleares han desarrollado el mecanismo legalmente exigido. En el caso específico de la Comunidad de Andalucía, el último informe de seguimiento, fechado en septiembre de 2026, confirma que el proyecto de decreto correspondiente fue sometido a audiencia pero no ha concluido su tramitación a pesar de haber iniciado el proceso de audiencia en marzo de 2025.

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Por su parte, en las Islas Baleares, la situación presenta un estancamiento similar aunque con fechas distintas. El proyecto de decreto regional abrió el periodo de audiencia e información pública en febrero de 2026. Desde esa fecha hasta el momento del requerimiento, no se han registrado avances significativos que permitan finalizar la creación del registro. Esta falta de progreso ha motivado la intervención directa del ministerio para exigir el cumplimiento de la normativa federal.

Posiciones de Sanidad y conflicto con el PP

Mónica García, la ministra de Sanidad, ha sido contundente al abordar esta situación, afirmando públicamente que las leyes no son opcionales y que los derechos de las mujeres no pueden estar a disposición de la inactividad administrativa. En un mensaje publicado en la red social X, la titular del departamento ministerial ha denunciado que el Partido Popular sigue bloqueando la aplicación efectiva de la ley del aborto de 2023 en varias regiones, incluyendo esta demora en la creación de los registros necesarios.

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La postura del Ejecutivo central se basa en que el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) aprobó por unanimidad en 2024 un protocolo específico para la creación de este Registro de Personas Objetoras de Conciencia. Dicho protocolo establece claramente el procedimiento que deben seguir todas las comunidades autónomas. Mónica García ha subrayado que la falta de implementación en Andalucía y Baleares contradice el consenso previo alcanzado en el máximo órgano de coordinación sanitaria del país.

Impacto en la salud pública y derivaciones futuras

La ausencia de este registro tiene consecuencias tangibles en la organización de los sistemas sanitarios regionales. La falta de censo de profesionales sanitarios objetores de conciencia a la interrupción voluntaria del embarazo dificulta severamente la planificación de servicios médicos en los centros públicos. Sin un conocimiento preciso de quién ejerce la objeción de conciencia, es imposible garantizar la disponibilidad de personal no objetor en los momentos y lugares necesarios.

Esta deficiencia administrativa puede limitar la accesibilidad real de la población a la interrupción voluntaria del embarazo dentro del sistema público de salud. Además, la incertidumbre en la gestión del personal puede obligar a realizar derivaciones de pacientes a otras regiones o centros, generando retrasos en la atención y una posible desigualdad territorial en el ejercicio de este derecho sanitario. El Ministerio de Sanidad insiste en que la regularización es urgente para evitar estos colapsos operativos.

Continuidad con el caso de la Comunidad de Madrid

La exigencia a Andalucía y Baleares se enmarca en una estrategia más amplia de cumplimiento normativo que ya se ha aplicado anteriormente en otras comunidades. El Ministerio de Sanidad ya solicitó en septiembre de 2025 a la Abogacía del Estado que obligara a la Comunidad de Madrid a crear su propio registro de objetores. En aquel caso, la tramitación estaba paralizada a pesar de existir una resolución firme del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

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El requerimiento enviado ahora a las administraciones andaluza y balear sigue la misma línea de acción que la medida tomada contra Madrid en octubre de 2025. Esta consistencia en la aplicación de la ley demuestra la voluntad del Gobierno central de asegurar que la normativa del aborto de 2023 se implemente de manera uniforme en todo el territorio nacional, sin permitir que las diferencias políticas regionales detengan la ejecución de los derechos sanitarios establecidos por la ley.