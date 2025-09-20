Sanidad busca recuperar el empaquetado neutro del tabaco: Una medida polémica

El Ministerio de Sanidad español tiene previsto recuperar el empaquetado neutro para los productos de tabaco, una iniciativa que busca reducir el consumo, especialmente entre los jóvenes. La medida, que se espera se incluya a través de una enmienda, ha generado controversia, enfrentando a defensores y detractores que argumentan sobre su efectividad, impacto económico y legalidad.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha expresado su intención de reintroducir el empaquetado neutro del tabaco durante la tramitación de la normativa actual. Fuentes del Ministerio confirman esta iniciativa que busca modificar la presentación de los productos de tabaco.

El Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo espera que esta medida se implemente mediante una enmienda, dado que no fue incluida en el anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros, que se enfoca en ampliar los espacios libres de humo y prohibir el consumo de tabaco a menores, excluyendo, sin embargo, el empaquetado neutro por falta de acuerdo dentro del gobierno de coalición. El empaquetado genérico se define por la eliminación de cualquier elemento visual distintivo en los envases de tabaco, sustituyéndolos por colores neutros y manteniendo únicamente el nombre de la marca en una tipografía estándar y reducida. Esta propuesta, que genera controversia, busca reducir el atractivo de los productos de tabaco, especialmente entre los jóvenes, desincentivando su consumo. \Los defensores del empaquetado neutro argumentan que es una medida efectiva para proteger la salud, especialmente entre adolescentes y jóvenes, al reducir el atractivo visual de los productos de tabaco. Noa Rey, secretaria de la Junta Directiva del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, destaca que la publicidad del tabaco está prohibida, por lo que el envase se ha convertido en una herramienta clave para la industria, permitiéndole otorgar visibilidad a sus productos y atraer a los jóvenes asociando los envases con valores como el glamour o el estatus. La eliminación de los signos visuales, según esta postura, contribuye a disminuir ese atractivo. Esta medida está respaldada por el Convenio Marco para el Control del Tabaquismo de la Organización Mundial de la Salud, ratificado por España. Sin embargo, la iniciativa enfrenta oposición. La Asociación para la Defensa de la Marca (Andema) la considera desproporcionada, argumentando que equivale a la eliminación de la marca y dificulta su función de identificación y diferenciación. La Mesa del Tabaco, que representa a toda la cadena de valor, estima un impacto económico negativo de 460 millones de euros. La controversia legal se centra en el conflicto con la legislación de marcas y competencia desleal. \Jurídicamente, la medida presenta desafíos al chocar con la función distintiva de la marca. Carolina Montero, socia de Propiedad Intelectual e Industrial en Ecija, señala que, aunque se conserve el nombre de la marca, desaparecen elementos identificativos como el color y los símbolos, lo que podría generar errores de compra. Las marcas que han invertido en reconocimiento visual, como Marlboro o Lucky Strike, serían las más perjudicadas. Por otro lado, Alejandro Falcón, socio director de Falcón Abogados, argumenta que la prohibición de elementos gráficos está justificada por la protección de la salud pública, que considera el bien jurídico superior. Además, señala que la falta de uso de la marca no conllevaría su caducidad debido a una obligación legal. La implementación del empaquetado neutro no es exclusiva de España. Australia fue pionera en 2012, enfrentándose a una batalla legal con la industria tabaquera que llegó a la Organización Mundial del Comercio. Reino Unido, Francia, Bélgica y Noruega también han tenido procedimientos similares, sin éxito para la industria. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha criticado los argumentos de Sanidad, aunque el Ministerio se ampara en la experiencia de otros países





