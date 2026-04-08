Sanidad avanza en la financiación del tratamiento contra la piel de mariposa y busca ampliar el acceso

La Ministra de Sanidad se reúne con DEBRA Piel de Mariposa y trabaja para facilitar el acceso al tratamiento Vyjuvek, al tiempo que aborda otras necesidades de los pacientes.

La Ministra de Sanidad, Mónica García , se reunió este miércoles con representantes de la Asociación DEBRA Piel de Mariposa para atender sus solicitudes y preocupaciones.

El Ministerio ha informado que la empresa farmacéutica Krystal Biotech, fabricante de la terapia Vyjuvek, un tratamiento innovador para la epidermólisis bullosa, también conocida como piel de mariposa, solicitó su inclusión en la financiación pública a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) en marzo pasado. En estos momentos, se están llevando a cabo las negociaciones sobre el precio y la financiación. García aseguró a los pacientes que se está considerando la posibilidad de expandir las opciones de acceso a estos tratamientos a través de mecanismos de uso en circunstancias especiales. Esta reunión es crucial, ya que el gobierno busca garantizar que los pacientes tengan acceso al fármaco de manera rápida y eficiente, sin importar su lugar de residencia. La ministra enfatizó que el objetivo es que cada paciente pueda obtener el medicamento tras recibir un diagnóstico y con la aprobación de su comunidad autónoma, facilitando el acceso a la atención médica que necesitan. Para lograrlo, el equipo de trabajo de la ministra está coordinando con las distintas comunidades autónomas, con el propósito de crear un procedimiento que sea sencillo, accesible y, sobre todo, uniforme para todos. \El equipo de García está organizando una cumbre en la que participarán las comunidades autónomas y la propia compañía farmacéutica. El propósito principal de esta cumbre es determinar con exactitud el número de pacientes afectados por esta enfermedad rara, lo que permitirá calcular con precisión el impacto presupuestario que implicará la financiación del tratamiento. Andalucía, por ejemplo, ha sido la primera región en comprometerse a cubrir el costo del tratamiento para un paciente y está considerando la posibilidad de extenderlo a otros 45 casos. Adicionalmente, el Ministerio ha requerido a las comunidades autónomas que proporcionen un registro detallado de los pacientes que requieren acceso a esta terapia, dado que las comunidades están identificando actualmente a las personas que podrían beneficiarse de este tratamiento. Es fundamental tener en cuenta que el tratamiento está destinado a un grupo específico de pacientes: aquellos que se encuentran en etapas avanzadas de la enfermedad y sufren heridas crónicas con riesgo de infección. \Además del acceso al medicamento Vyjuvek, en la reunión se abordaron otras necesidades fundamentales planteadas por la asociación de pacientes con piel de mariposa. Entre ellas, se destacó la importancia de garantizar el acceso a servicios esenciales como fisioterapia, rehabilitación, atención de salud bucodental y atención domiciliaria por parte de enfermeras especializadas para las curas diarias y la mejora de la calidad de vida de los pacientes. La ministra García reafirmó el compromiso del Ministerio de Sanidad de abordar estas necesidades, asegurando que se están tomando medidas para mejorar la calidad de vida de los pacientes y proporcionarles el apoyo integral que requieren. Se espera que las decisiones tomadas a raíz de esta reunión faciliten el acceso al tratamiento y mejoren la atención a los pacientes con epidermólisis bullosa en España, brindándoles una mejor calidad de vida y un futuro más prometedor. La colaboración entre el gobierno, las comunidades autónomas y la industria farmacéutica es esencial para asegurar el éxito de estas iniciativas y garantizar que todos los pacientes reciban la atención y el cuidado que merecen





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