Sandra Golpe critica la dimisión de Óscar Puente: 115 muertos en su historial

La periodista Sandra Golpe señala que Óscar Puente tiene 115 fallecidos a sus espaldas al renunciar tras los accidentes de Urda y Adamuz, cuestionando la empatía del Gobierno.

La periodista y presentadora Sandra Golpe ha emitido un juicio rotundo sobre la renuncia del exministro de Transportes Óscar Puente, señalando con precisión numérica el costo humano de su gestión. En su análisis publicado en la red social X, Golpe afirmó que Puente tiene 115 muertos encima de la mesa. Esta cifra hace referencia directa a la suma de las víctimas fatales de dos tragedias ferroviarias ocurridas en menos de un año durante su mandato, el accidente de Urda y el de Adamuz.

Dinámica de la renuncia ministerial

Óscar Puente presentó su dimisión el jueves 29 de noviembre, momento en el que se cumplía una semana exacta desde el desastre en la localidad de Urda, ocurrido la mañana del 28 de octubre. Su salida se produjo apenas unas horas después de haber comparecido durante cuatro horas ante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados. Durante esta comparecencia, el socialista defendió su permanencia basándose en la dignidad política, la coherencia y la empatía con las víctimas, argumentando que nadie debería continuar en el cargo tras dos accidentes tan graves en corto periodo.

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Posiciones de Sandra Golpe y medios

Ante la dimisión, Sandra Golpe compartió una viñeta del dibujante Forges para ilustrar su punto de vista, donde un diálogo criticaba la indiferencia política. La presentadora de Antena 3 Noticias enfatizó que, independientemente de las explicaciones políticas, la realidad de los 115 fallecidos era un dato innegable. Este comentario se sumó a las críticas de otros analistas como José Manuel Soto, quien señaló la falta de empatía mostrada por el Gobierno, y Carlos Herrera, quien atribuyó la partida a la presión de las encuestas electorales.

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Relevo y contexto de Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aceptado la dimisión y ha designado al ya ministro de Economía, Carlos Cuerpo, como su sucesor en el Ministerio de Transportes. Anteriormente, Óscar Puente había indicado en conversaciones informales que el líder del ejecutivo no deseaba su cese, calificando la salida como injusta. Sin embargo, la presión mediática y la oposición llevaron a la toma de decisión final, marcando el fin de su etapa al frente del departamento afectado por la crisis de seguridad ferroviaria.