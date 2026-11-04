Sanción para Jesús Owono y finalización del partido Tenerife-Andorra

El juez deportivo cierra el encuentro entre CD Tenerife y FC Andorra. Se evalúa la sanción disciplinaria para Jesús Owono tras el fallecimiento de Jesús de Miguel.

El Juez Deportivo de la Real Federación Española de Fútbol ha dictado una resolución definitiva que da por concluido el partido correspondiente a la jornada 12 de Segunda División disputado entre el CD Tenerife y el FC Andorra. Esta decisión administrativa se adoptó con carácter inmediato tras la suspensión del encuentro, manteniendo el resultado de empate a dos goles que figuraba en el acta arbitral en el instante preciso de la interrupción. El fallo resuelve la incertidumbre deportiva surgida tras la trágica muerte del futbolista Jesús de Miguel durante la disputa del duelo.

Motivos Humanitarios para Finalizar el Encuentro

Rafael Alonso, representante legal o autoridad competente en la gestión del caso, ha destacado que las circunstancias que rodean este suceso revisten un carácter absolutamente excepcional. Según sus declaraciones, la suspensión del partido no obedeció a factores técnicos, sino a la consecuencia directa del grave incidente sufrido por un jugador durante su transcurso, evento que lamentablemente desembocó en su posterior fallecimiento. Este enfoque prioriza la dignidad sobre la competencia.

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Ante una situación de esta naturaleza extrema, este órgano competicional considera que la decisión sobre la eventual reanudación o conclusión del encuentro debe adoptarse atendiendo, de manera primordial, a razones de humanidad, sensibilidad y respeto hacia la memoria del futbolista fallecido. La autoridad judicial enfatiza la necesidad de proteger los sentimientos de su familia, sus compañeros de equipo y todas las personas afectadas por tan dolorosa pérdida, estableciendo un precedente de compasión institucional.

Análisis Legal y Decisión del Juez Deportivo

Desde esta perspectiva ética y legal, el juez concluye que, con independencia del tiempo que restaba por disputarse o del resultado existente en el momento de la suspensión, lo más respetuoso con las extraordinarias y dolorosas circunstancias es dar por concluido el encuentro. La resolución ignora cualquier consideración estrictamente deportiva que pudiera alterar este veredicto moral, consolidando el cierre oficial del mismo sin posibilidad de replay o continuidad futura.

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La autoridad establece que la continuación debiese producirse precisamente a partir del momento en que tuvo lugar el trágico suceso, una decisión fundada en la singularidad de lo acontecido sin necesidad de valorar cuestiones atinentes al desarrollo de la competición. En un supuesto tan excepcional como este, se considera que analizar aspectos reglamentarios habituales resulta irrelevante ante la consideración que merece la memoria del futbolista fallecido Jesús de Miguel.

Responsabilidad Disciplinaria de Jesús Owono

Paralelamente a la gestión del resultado deportivo, la atención se centra en determinar qué sanción, penal o deportiva le espera al portero del FC Andorra, Jesús Owono. Este guardameta fue el responsable de la dura entrada que dejó inconsciente sobre el terreno de juego al jugador del conjunto canario, desencadenando la cadena de eventos fatales. El árbitro Manuel Ángel Pérez Hernández envió a ambos equipos al vestuario inmediatamente después de la agresión para garantizar la seguridad y gestionar la emergencia médica.

La investigación disciplinaria deberá establecer la gravedad de la acción de Jesús Owono bajo los estatutos de la federación. Aunque el partido está cerrado administrativamente, la responsabilidad individual persiste. Se espera que el tribunal determine si existe dolo o negligencia grave en la jugada, considerando el contexto de emergencia sanitaria que se vivió en el campo y las consecuencias irreversibles sufridas por Jesús de Miguel, quien falleció poco después del incidente.