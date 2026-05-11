Sanción económica a Gerard Piqué por uso de información privilegiada en la Bolsa

La CNMV impone una multa de 200.000 euros a Gerard Piqué tras comprobar que utilizó datos confidenciales para lucrarse con una opa sobre Aspy Global Services.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores, conocida ampliamente como la CNMV , ha tomado una decisión contundente al sancionar a Gerard Piqué con una multa económica ascendente a los 200.000 euros.

Esta resolución responde a lo que el organismo regulador califica como una infracción muy grave, amparándose en la Ley del Mercado de Valores. El motivo central de esta sanción es el uso de información privilegiada para obtener un beneficio económico directo durante la operación de oferta pública de adquisición, u opa, que la compañía Atrys Health lanzó sobre la firma Aspy Global Services en enero del año 2021.

Según los detalles publicados en el Boletín Oficial del Estado, el exjugador del FC Barcelona tuvo acceso anticipado a datos confidenciales sobre el movimiento bursátil, lo que le permitió posicionarse en el mercado antes que el resto de los inversores. La trama de este incidente financiero comienza con la relación entre Piqué y Francisco José Elías, quien en aquel momento desempeñaba el cargo de presidente y era el principal accionista de Aspy Global Services.

La CNMV ha determinado que fue Elías quien suministró la información crítica sobre las negociaciones secretas que se estaban llevando a cabo. Por su parte, el empresario Elías también ha sido sancionado, aunque con una multa menor de 100.000 euros, debido a la comunicación ilícita de dicha información privilegiada.

Aspy, una empresa especializada en la gestión de riesgos laborales, había debutado en el BME Growth, que es la bolsa española destinada a pequeñas y medianas empresas, en diciembre de 2020 con un precio de salida de 1,96 euros por acción. Sin embargo, la estabilidad de este precio se vio alterada rápidamente cuando Atrys Health comenzó a mover sus fichas para adquirir la compañía. El cronograma de los hechos revela una precisión quirúrgica en la compra de los activos.

El 20 de enero de 2021, dos días antes de que se hiciera pública cualquier negociación oficial, Gerard Piqué adquirió un total de 104.166 acciones de Aspy. En esa jornada, el valor de la acción osciló entre los 2,27 y los 2,44 euros, cerrando finalmente en 2,36 euros. Utilizando este precio de cierre como base, se estima que el deportista invirtió la cantidad de 245.831 euros.

La noticia oficial de las negociaciones llegó el 22 de enero, y el 26 de enero se concretó la opa con una oferta de 2,875 euros en efectivo por cada acción. Piqué no esperó más y vendió la totalidad de sus títulos el 27 de enero, aprovechando el repunte del precio que cerró en 2,80 euros. Esta operación le generó un ingreso bruto de 291.665 euros, resultando en una plusvalía estimada de unos 46.000 euros en apenas una semana.

Es fundamental señalar que la cuantía de la multa, fijada en 200.000 euros, supera significativamente el beneficio obtenido por el exjugador. Esto se debe a que la normativa vigente en el mercado de valores permite a la autoridad supervisora imponer sanciones que lleguen hasta cinco veces el beneficio bruto obtenido en casos de infracciones muy graves.

El objetivo de estas multas tan elevadas es actuar como un elemento disuasorio para evitar que personas con acceso a información interna manipulen el mercado o se aprovechen de asimetrías informativas que perjudiquen la transparencia y la equidad del sistema financiero. Actualmente, esta resolución de la CNMV agota la vía administrativa, lo que significa que el organismo ya no revisará el caso internamente.

No obstante, Piqué y Elías mantienen la posibilidad legal de recurrir la decisión ante la Audiencia Nacional si consideran que la sanción es injusta o que los hechos no fueron correctamente interpretados. Este episodio se suma a una serie de complicaciones recientes para el propietario del Andorra Club de Fútbol, quien también ha enfrentado sanciones deportivas por parte de la Real Federación Española de Fútbol debido a altercados con árbitros, evidenciando un periodo de tensiones tanto en el ámbito empresarial como en el deportivo





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