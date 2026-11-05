Sanción a policía por negarse a atender en catalán

El Ayuntamiento de Barcelona sanciona a un agente por negarse a hablar catalán con una ciudadana, tras denuncia de Plataforma per la Llengua.

El Ayuntamiento de Barcelona ha impuesto una sanción disciplinaria a un agente de la Guardia Urbana por negarse a atender a una ciudadana en catalán durante una intervención policial. Esta resolución administrativa confirma la denuncia presentada por la entidad Plataforma per la Llengua, que documentó los hechos mediante una grabación audiovisual.

Detalles del incidente en la Rambla Prim

Los hechos ocurrieron específicamente el 13 de julio de 2025 en el barrio de Gracia, en la vía conocida como Rambla Prim. Durante la intervención, la ciudadana fue detenida por varios agentes para que presentara su documentación, bajo la premisa de que pretendía acceder a una zona restringida al tráfico vehicular. Al solicitar clarificaciones sobre su identificación, la mujer exigió reiteradamente que el trato se realizara en catalán.

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Negativa del agente y alegaciones

El policial rechazó atenderla en la lengua catalana y emitió comentarios ofensivos sobre la petición. Según el vídeo publicado por la entidad, el agente afirmó que era "muy de fascistas obligar a la gente a hablar en lo que no quiere". Asimismo, calificó la demanda lingüística de la ciudadana como "totalitaria" e intentó justificar su postura apelando a supuestas normas internas sobre el idioma.

Fundamento legal de la sanción

La entidad Platforma per la Llengua consideró que estas acciones constituían una discriminación lingüística grave. La entidad señaló que esta conducta vulneraba tanto el Estatuto de Autonomía de Cataluña, cuyo artículo 33 reconoce el derecho a relacionarse con las administraciones en catalán, como el reglamento municipal de uso lingüístico de Barcelona. Dicha normativa obliga al personal municipal a dirigirse inicialmente en catalán y adaptarse al idioma elegido por el ciudadano.

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Consecuencias para el agente

Tras examinar la prueba audiovisual y la transcripción de los hechos, el consistorio abrió un expediente disciplinario. La sanción final impuesta al agente consiste en 24 días de suspensión de sus funciones. Esta pena conlleva la pérdida total de los retribuciones económicas correspondientes al periodo de inactividad laboral. La resolución destaca la responsabilidad del empleo público en el respeto a los derechos lingüísticos de la ciudadanía.

Sanción paralela a la ciudadana

La intervención policial no solo derivó en medidas contra el agente, sino que también concluyó con una sanción administrativa para la ciudadana. El consistorio multó a la mujer por presuntamente "increpar y menospreciar a los agentes" durante el enfrentamiento. Plataforma per la Llengua ha asumido su defensa jurídica, argumentando que ella solo ejercía sus derechos lingüísticos.

Vía judicial y antecedentes

Tras desestimar las allegaciones de la entidad, el caso se ha trasladado a los tribunales por la vía contenciosa administrativa. La organización espera que la sanción al policía sirva para reforzar su defensa judicial y lograr la retirada de la multa a la ciudadana. Plataforma per la Llengua señala que este no es un caso aislado, citando un incidente similar en 2021 donde otro agente de la Guardia Urbana también fue objeto de denuncia por negarse a hablar en catalán.