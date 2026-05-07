San Isidro 2024: La feria taurina que ha revolucionado Madrid

La feria de San Isidro en Madrid ha alcanzado niveles históricos de popularidad, con entradas agotadas en diez carteles y una demanda sin precedentes. Roca Rey lidera el cartel, pero la feria cuenta con las principales figuras del toreo y novedades como la corrida a caballo de Diego Ventura.

Madrid vive una temporada taurina sin precedentes este siglo, donde los toros han alcanzado niveles de popularidad nunca vistos. La feria de San Isidro , bajo el lema 'El corazón del toreo', se ha convertido en un fenómeno masivo, con Roca Rey como la gran estrella del cartel.

A pesar de la ausencia de Morante, la feria cuenta con la presencia de las principales figuras del toreo y de jóvenes promesas que están ganando terreno. Este año, la feria se caracteriza por ser más abierta y diversa que en ediciones anteriores, atrayendo tanto a aficionados tradicionales como a nuevos seguidores.

La alta demanda de entradas ha sido tal que, antes incluso de que comenzara la feria, ya se habían agotado las localidades para diez carteles, incluyendo las tardes de Roca Rey y otras con figuras como Talavante, Castella y Emilio de Justo. La expectación es máxima, y la Puerta del Príncipe de Madrid se ha convertido en el epicentro de esta pasión taurina, con colas interminables y un ambiente festivo que ha trascendido las calles de la capital.

La feria comenzó con un lleno absoluto en la primera corrida, donde Perera, Luque y Rufo enfrentaron toros de La Quinta, y la euforia ha continuado con cada una de las tardes, donde el público ha respondido con entusiasmo a cada una de las corridas. La taquilla sigue batiendo récords, y se espera que más carteles se agoten en los próximos días.

La feria no solo es un espectáculo taurino, sino también un evento social que ha captado la atención de los medios y ha generado un gran impacto en la ciudad. La presencia de ganaderías de prestigio como Núñez del Cuvillo, Victoriano del Río y Jandilla ha añadido un valor extra a las corridas, atrayendo a un público exigente que busca disfrutar de la mejor lidia.

Además, la feria ha incorporado novedades como la corrida a caballo de Diego Ventura, que ha despertado un gran interés entre los aficionados. La feria de San Isidro se ha convertido en un referente del toreo moderno, donde la tradición se mezcla con la innovación, y donde la pasión por los toros se vive con una intensidad única.

La capital española se ha vuelto a convertir en el escenario perfecto para disfrutar de este arte, y la respuesta del público ha sido abrumadora, demostrando que el toreo sigue vivo y más vigente que nunca





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